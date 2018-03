Lara Croft, una aventurera que busca tumbas

Luego de 15 años de las adaptaciones del videojuego Tomb Raider, la saga vuelve a la pantalla grande con una historia renovada. A principios de siglo Angelina Jolie dio vida a una “Lara Croft” surgida del famoso juego, un éxito de ventas, pero que ha tenido grandes transformaciones en los últimos decenios.

“Lara Croft” es una joven londinense que trabaja como repartidora, pasa su tiempo libre entrenando y luchando en el gimnasio. Sistemáticamente niega la posible muerte de su padre, desaparecido siete años atrás y por el cual saldrá de viaje en una aventura por su búsqueda. Esta historia fue la que el productor Graham King quiso retomar para una nueva versión de “Tomb Raider”. Graham buscó a un director que tuviera antecedentes con filmes protagonizados por mujeres fuertes. La elección fue el noruego Roar Uthaug: “No queríamos al típico director de Hollywood, sino a alguien con un bagaje europeo, con la sensibilidad de esos filmes que ha hecho”, comentó King para EL INFORMADOR.

El director Roar Uthaug compartió sus acercamientos a “Tomb Raider”: “Jugué el primer título cuando salió, en un sótano con mis amigos en Noruega. Me divertía, cuando siempre me han gustado esos juegos y este tipo de películas. ‘Alien’, ‘Terminator’… ‘Lara’ tiene eso también, es un personaje femenino fuerte, la heroína de una película de acción”. Como profesional, Roar presentó su proyecto de “Tomb Raider” por invitación de la producción: “Ya trabajaban la película en preproducción cuando llegué al proyecto. Presente mi propuesta y les gustó. Hablamos mucho del personaje, que se sintiera auténtico, como una chica real. Cuando se cae se levanta a pesar de los golpes, pero sigue adelante luchando por lo que quiere. Se ve a través de la película su viaje de ‘Lara’ repartidora en Londres hasta la aventura en busca de una tumba”.

Graham elogió el esfuerzo de todo el equipo, en especial de Alicia Vikander: “Ella trabaja, en serio. He estado con muchos actores que se agotan, pero ella tiene mucha dedicación, desde el lado emocional hasta el físico. Un día tras otro. Eso se admira, nunca se quejó ni pidió un día libre. Se nota en la pantalla todo ese esfuerzo que puso en esta película”. De la misma Alicia, Roar Uthaug comentó: “Fue la mejor elección para el papel. Es una gran actriz, muy dedicada, y saca lo mejor de los demás. Eso, combinado con su nivel de actuación, eleva cualquier proyecto en el que esté. Y al ser los dos escandinavos pudimos hablar nuestro propio idioma entre nosotros, ¡nadie más sabía qué decíamos!”

En la piel de un villano

Walton Goggins da vida a “Mathias Vogel”, el villano de “Tomb Raider”: un explorador encerrado en una remota isla obsesionado con encontrar una misteriosa tumba. Cuando “Lara Croft” y “Lu Ren” (Daniel Wu) naufragan en la costa, “Mathias” los esclaviza como ha hecho con el resto de su equipo. Walton platicó sobre su trabajo para adentrarse en la psicología de su personaje: “Platiqué con el director para ver cómo podía servir al filme… Cuando me dieron el guion lo leí y quise entender el personaje que era, no sólo el momento de la cinta, sino todo lo que significa el personaje: cuánto tiempo ha pasado allí, la última vez que se despidió de sus hijos, de su esposa, dónde están sus pensamientos. Pensó que se iba por un año y que haría algo fabuloso, pero pasaron dos años, tres, siete. Se alejó de la gente a su alrededor, pasó a tener el menor contacto posible. Llegamos a la historia cuando tiene a todos subyugados, pero su historia no empieza así. Quise entenderlo, a él y a su vida hasta ese momento”.