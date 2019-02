Lanzan disco con temas inspirados en la película "Roma"

El álbum "Music Inspired by the Film Roma", ya está disponible en formato físico y digital a partir de este viernes, y buscará conectar con el público alrededor del mundo, de la misma forma en que lo hizo la película mexicana.

Luego de completar su trabajo en la película "Roma", al director Alfonso Cuarón le surgió la idea de invitar a músicos para crear temas inspirados en este largometraje, que cuenta con 10 nominaciones al premio Oscar.

Interesados en escuchar lo que "Roma" podría inspirar en ellos, Cuarón y su supervisora musical Lynn Fainchtein, comenzaron a explorar posibilidades con la ayuda de su amigo Randall Poster.

Con ese propósito se acercaron a músicos de distintos géneros y ámbitos, invitándolos a crear una pieza original o un cover, y para ello les ofrecieron además de las canciones originales, todos los sonidos de la película.

En la mayoría de los artistas, "Roma" inspiró nuevos temas originales, como es el caso de "When I Was Older," de Billie Eilish, un track que, como muchos otros en el disco, aprovecha sonidos incidentales del audio de la película y los incorpora a una nueva propuesta sonora.

Al igual que Billie Eilish, muchos de los artistas en este álbum se inspiraron de ese paisaje sonoro tan meticulosamente creado en la cinta para poder crear nueva música.

En este proceso se usaron sonidos que van desde los gritos de las protestas de los estudiantes o los ladridos del perro "Borras", hasta el sonido de los afiladores de cuchillos.

El realizar un disco inspirado en el filme provocó una diversidad muy interesante de reacciones musicales; "Psycho" utilizó un pasaje dramático del audio de "Roma"; Laura Marling realizó un cover de Mary Hopkin "Those Were The Days" que se escucha en la película como un cover de Ray Coniff & The Singers.

Patti Smith grabó una nueva versión de su canción de 1996 "Wing", mientras que el dúo francés Ibeyi se inspiró en el personaje de "Cleo" y su historia para crear una nueva canción.

Se trabajó con invitados de lujo, como el hip-hopero EL-P, la estrella emergente Jessie Reyez, los productores de música electrónica UNKLE y DJ Shadow, así como los mexicanos Sonido Gallo Negro y Quique Rangel (Café Tacvba) y una de las voces más interesantes de hoy en día, Asaf Avidan, de acuerdo a un comunicado.

