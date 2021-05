El primer trabajo del duque de Sussex Harry en Hollywood ya llegó a las pantallas streaming de todo el mundo para contar entre otras cosas el dolor que le provocó la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales y que lo hizo refugiarse en el alcohol por casi cinco años.

"Probablemente bebía el equivalente a una semana en un día, un viernes o un sábado por la noche. Me encontraba bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de ocultar algo".

En uno de los capítulos Harry le confesó a Oprah que de los 28 a los 32 años fue una época difícil para él, en la que vivió algunos excesos pues quería no pensar en la muerte de su madre, situación que le provocó ataques de pánico y ansiedad.

"Estaba muy enojado por lo que había pasado y estaba dispuesto a probar cosas (drogas) que me ayudaran a no sentirme como me estaba sintiendo", comentó.

Tras este complicado momento, el hijo del príncipe Carlos contó que decidió tomar terapia, recurrir a profesionales para poder superar la situación que lo llevó a los excesos en sus vida.

"Necesité romper el ciclo. Tomar la decisión de recibir ayuda no es signo de debilidad, en el mundo actual, más que nunca, es un signo de fortaleza. La terapia me capacitó para enfrentar todo", señaló.

Es a través de la serie documental "The Me You Can't See" que Harry se unió a Oprah Winfrey para producir este proyecto que presenta historias esclarecedoras que ayudan a quitar el estigmatiza sobre el estado actual de salud mental y bienestar emocional.

En esta serie que se puede ver a través de Apple Tv+, Winfrey y el príncipe guían discusiones honestas sobre la salud mental y el bienestar emocional mientras se abren sobre sus viajes y luchas de salud mental.

Con invitados como Lady Gaga, Glenn Close, DeMar DeRozan de los San Antonio Spurs, Langston Galloway de los Phoenix Suns (anteriormente miembro de los Detroit Pistons), el defensor de la salud mental y locutor Zak Williams, la boxeadora olímpica Virginia "Ginny" Fuchs, el famoso chef Rashad Armstead, y más, junto con una amplia gama de personas de todo el mundo que viven con los desafíos de los problemas de salud mental y abordan su bienestar emocional, la serie trasciende la cultura, la edad, el género y el estado socioeconómico para desestigmatizar un tema muy incomprendido y dar esperanza a los espectadores, que sepan que no están solos.

Los productores se asociaron con 14 expertos y organizaciones acreditados y respetados de todo el mundo para ayudar a arrojar luz sobre las diferentes vías de tratamiento.

