La última entrevista de Magda Rodríguez

La última aparición pública que hizo la productora Magda Rodríguez fue el jueves pasado cuando asistió a la presentación de la línea de cosméticos de su hija Andrea Escalona.

En aquel encuentro Magda, quien falleció este domingo, recordó que Ninel Conde no la invitó a su boda con Larry Ramos, realizada el 28 de octubre.

"Yo le escribí a Ninel como buena productora para decirle 'ay, Ninel, dame algo vente al estudio' y me escribe como es linda ella 'ay, bebé divina, en esta ocasión no te voy a invitar porque es mi familia y muy poquitos pero a la siguiente sí te invito", contó a las cámaras de "Ventaneando".

Magda también compartió sus dudas sobre esa unión matrimonial pues se presentaron diferentes inconvenientes antes del festejo, uno de ellos, fue que Ninel tuvo que cambiar el recinto pues por la pandemia por el Covid-19 fue cancelado su plan de casarse en el Museo Casa de la Bola y al final el festejo se realizó en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

En compañía de su hija Andrea, Magda resaltó que no entendía cómo fue que Ninel se casó a pesar de que todo le indicaba que no lo hiciera y adelantó que el próximo año habrá otra boda en Miami para cuando ya no haya COVID-19.

"Mi mamá decía 'Dios avisa'. Yo creo mucho en eso. Si yo vengo para acá y si se me poncha la llanta, pues me regreso a mi casa. Pero si se me poncha la llanta, luego me atropllean e insisto en venir, pues bueno. Luego ya uno anda diciendo 'Dios, ¿por qué no me dijiste?'", cuestionó la productora quien ahi mismo ella se contestó: "Te dije, mi amor, te dije, te estuve avisando".

"Esperemos que le vaya bien, yo creo que merece que la quieran, yo creo que merece que le vaya bien pero todo pinta que está difícil".

