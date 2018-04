La transformación de Charlie Rodd

El amor por el sonido y la búsqueda de renovarse son los dos grandes motores que mueven al cantautor regiomontano Charlie Rodd a buscar nuevas fuentes de inspiración. Y será con el corazón inspirado que llegará a la Perla Tapatía este sábado 14 de abril, al Rooftop del C3.

La voz de Charlie no oculta su felicidad. Toma la llamada de este medio con una cadena de buenas noticias por presumir: Nuevo disco, nuevas canciones y una gira se asoma en el horizonte. A eso se suma que se encuentra presentando el sencillo "A mi lado", que forma parte del largometraje "La gran promesa", del realizador mexicano Jorge Ramírez Suárez. La cinta llega a los cines en otoño de este año.

De momento, Charlie se encuentra preparando lo que será su próximo material discográfico en Coyoacán, bajo la producción de Yamil Rezc, quien también ha trabajado con artistas de la talla de Pepe Aguilar, Helloseahorse!, Los Ángeles Azules y Los Bunkers, entre otros.

¿A qué suena? A un pop suave y reflexivo, cuyos sonidos profundos, folk y sin atajos emocionales, Charlie Rodd no niega que está "viviendo un momento muy positivo, de mucha inspiración". Cada una de sus vivencias se ven reflejadas en temas como "Historia", "Sigue navegando", "Estrellas en el mar" y "Lo que siento".



¿Cómo se dio la propuesta de incluír "A mi lado" en una película?

-Fue muy natural. Me contactó Jorge Ramírez Suárez (director de "La gran promesa"). Estuvimos platicando sobre varias cosas. Él quería una canción nueva, y da la situación que yo no había lanzado "A mi lado". Fue por eso que decidimos ponerla, además de que quedó en una escena importante, así que le da fuerza al contexto en el que suena. No niego que le va a dar también una exposición muy buena.



¿Cómo te sientes con este regreso a Guadalajara?

-Muy bien. Tengo que decir que la vez pasada la pasé muy bien. Le estuve abriendo su presentación a San Pascualito Rey y la gente se portó increíble en el C3. Ahora voy en solitario y al mismo lugar, así que espero que puedan ir todos y escuchar la propuesta que tenemos.



Hablando de eso, ¿cómo le ha ido "A mi lado" en las presentaciones en vivo?

-Muy bien. Es la segunda canción que hago para el que será mi segundo disco, es un tema que escribí hace como seis meses, muy personal y eso conecta bien con las personas, ha ayudado mucho a que gente que no me conocía se acerque a la música que hago.



¿Cómo vas con tu segundo disco?

-Llevo grabada la mitad (en estudios de Coyoacán, Ciudad de México), y ya está compuesta la otra mitad. Espero ir lanzando algunos sencillos previos, a ver cómo va recibiendo la gente.



Muchos colegas tuyos prefieren lanzar sencillos hasta que el disco está casi completo. ¿Por qué decidiste hacerlo diferente?

-Un poco porque la producción se ha hecho en partes. Por ejemplo, ahora estoy trabajando tres canciones con Yamil Rezc. La idea es hacer un disco que suene nuevo, que tenga algo que aportarle al público. Lo importante es que cada canción tenga su tratamiento.



¿Cómo ha sido trabajar con Yamil Rezc?

-Muy bien. Creo que le ha aportado mucho a las canciones, estamos en proceso de mezcla. Las ideas que tiene son especiales y le ayudaron.



¿Qué tan diferente es el Charlie Rodd que grabó su primer disco con el que está trabajando el segundo?

-Creo que estoy en medio de un gran cambio. Hay una madurez personal grande, de la música que escucho y hago. Todo influye al momento de componer y de tocar en vivo. Lo que hago tiene mi esencia y lo que vivo.

OA