La sudafricana Zozibini Tunzi es Miss Universo 2019

Los certámenes de belleza están revolucionando. La edición 2019 de Miss Universo se caracterizó por abanderar tópicos feministas y contra la violencia de género. Las concursantes ofrecieron discursos sobre ser dueñas de sus cuerpos y tomar sus decisiones libremente; utilizaron esta plataforma internacional para empoderarse. Así lo hizo la nueva soberana de la belleza, la sudafricana Zozibini Tunzi, quien fue coronada como Miss Universo en Atlanta, Estados Unidos.

La joven dijo previo a saberse ganadora, que creció en un mundo donde mujeres como ella con su color de piel y tipo de cabello, no eran consideradas hermosas, pero que eso ya había cambiado y ella era un ejemplo, "quiero que los niños vean sus rostros reflejados en el mío", señaló. La filipina Catriona Gray -Miss Universo 2018-, se despidió de su reinado tras coronarse la sudafricana.



La modelo tapatía Sofía Aragón quedó en tercer lugar y tuvo destacados momentos durante la competencia, ella por ejemplo habló de que las niñas necesitan saberse valiosas desde el interior. "Creo que Miss Universo está buscando una líder y eso es muy revolucionario, hay gente que quiere ser escuchada. Quiero mostrarle a las niñas que en los concursos de belleza hay que buscar el progreso y no la perfección". Sofía lució un vestido rojo diseñado por el nayarita Fher Santos.

Quien se quedó como suplente de Zozibini Tunzi, fue la puertorriqueña Madison Sara Anderson, en su oportunidad dijo que era un sueño estar en Miss Universo. "Mi misión es mostrarle al mundo que la magia existe cuando no te rindes".

Esta vez fueron 90 las participantes de todo el mundo que buscaban alzarse con la corona. Steve Harvey volvió a ser el presentador por quinta vez consecutiva, quien recordó otra vez, el incidente del 2015 cundo por error dijo que Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, era la ganadora de la corona, pero además, la anécdota la cerró con un chiste, diciendo que la gente del cartel sigue molesta con él.

El jurado de esta edición 2019 de Miss Universo fue conformado por: Paulina Vega, Sazan Hendrix, Cara Mund, Bozoma Saint John, Riyo Mori, Crystle Stewart y Gaby Espino.



Recuerdan a Selena

La parte musical estuvo a cargo de Ally Brooke, quien fuera integrante de Fifth Harmony. La joven cantó su repertorio al inicio de la velada para presentar a las 90 concursantes y luego cuando llegó el top 10 en vestidos de noche, interpretó dos temas en inglés de la fallecida "Reina del Tex-Mex", Selena: "I coul fall in love" y "Dreaming of you".

