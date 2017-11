La resurrección de Rammstein

Por primera vez en Guadalajara la agrupación Zerstören se presentará con el doble tributo a Rammstein y Ghost. En cuanto al repertorio, Daphne Morant platicó que será una sorpresa que incluirá las favoritas del grupo y los clásicos: “La selección se hizo con base en las canciones que traen mejor espectáculo en cuanto a pirotecnia e imagen. Y las que la gente siempre piden más”.

El tributo a Rammstein lleva ya cinco años, cumplidos el abril pasado: “Ha ido creciendo, ha ido adquiriendo ciertos elementos que han hecho que haga ruido a nivel nacional. No sólo son covers, hemos agregado vestuario, utilería, homologar ciertos conciertos que han sido especiales para la banda”. Así, al igual que el grupo teutón, el tributo mexicano centra sus objetivos en la música pero también en la presentación: “La parte visual es importante, llevar el vestuario, y ver si la banda original sacó una nueva versión en sus conciertos”.

Sobre los retos de cantar en alemán por parte de William Joshua, el vocalista, Daphne platicó: “Ha sido autodidacta, se ha dedicado a estudiar un alemán hablado por el vocalista original… a estudiar las letras, hacer la traducción y saber qué es lo que está interpretando”. El grupo lo completan Iván Rivas al bajo, Bryan W. Ripper en la batería y en las guitarras de Lalo Miranda. Daphne aporta coros y se encarga de la producción.

Unidos en escena

En Zerstören, el trabajo en equipo es importante: “Todos aportan un punto de vista muy especial. En el caso del vocalista y mío somos quienes vemos la parte de la imagen, de una nueva versión, un nuevo vestuario, qué concierto vamos a emular para la siguiente gira. En el caso de los guitarristas y el bajista siempre aportan canciones nuevas, tal vez no de las más populares pero que sí son interesantes de tocar”.

Sobre ese detalle de recrear también el espectáculo de Rammstein con pirotecnia y vestuario, Daphne comentó: “Con sólo un vestuario, una caracterización en una canción, la gente se pone eufórica. La gente grita, se emociona, la reacción es de sentirse en conexión con el grupo”. Daphne recordó la inclusión de pirotecnia en sus conciertos: “Era importante que ese factor ya no se perdiera, ya no puede faltar. Tratamos de hacer los efectos más característicos. Rammstein usa toneladas de pirotecnia, no podemos hacerlo dentro de un bar, pero sí podemos adaptarlos. Así empezó a ser parte esencial, nos hicimos de nuestro propio equipo, para evitar los intermediarios”.

Para poder invertir en ello, el grupo también comercializa mercancía: “Primero se hicieron playeras conmemorativas en el tercer aniversario. Nos gusta, a la gente que es fan del rock le gusta vestirse con sus bandas favoritas. En la calle hay gente con playeras de Guns, Metallica, AC/DC, somos fans muy entregados, apoyamos a una banda trayendo su mercancía. La mercancía se incorporó con la pirotécnica, para tener mayor ingreso e invertir en lo que requiere”. El equipo de pirotecnia con el que trabajan es profesional, además de requerir mantenimiento constante: “Generar un ingreso al tributo nos permitiera invertir”.

Luego de Guadalajara, Zerstören se presentará en Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla en el resto del año.

IMPERDIBLE

No te quedes fuera