Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de octubre de 2025

Aries

Evita distracciones y actúa con cautela, podrías lastimarte por un descuido. Protege tu salud y tu energía, pero sobre todo, no dejes que nada ni nadie apague tu impulso. Estás en una etapa de acción: confía en tu fuerza interior y avanza con determinación.

Tauro

Rompe con la monotonía y con cualquier sombra del pasado que aún te pese. Es momento de tomar las riendas de tu destino y dirigirlo hacia donde realmente deseas. La vida no cambiará por sí sola: el cambio empieza contigo. Retoma tu poder y enfrenta cada desafío con la firmeza que te caracteriza.

Géminis

Tus emociones estarán en movimiento constante: pasarás de la simpatía al mal humor sin previo aviso. No te alarmes, es parte del ciclo que estás viviendo. Si hacia el final de la semana sientes cierta melancolía, recuerda que todo es pasajero y que tu naturaleza adaptable siempre te ayuda a recuperar el equilibrio.

Cáncer

Si estás en pareja, busca revivir la conexión y la alegría que los unió; la rutina solo tiene poder si tú se lo permites. Si estás soltero, alguien del pasado podría intentar volver, pero no te precipites: a veces cerrar una puerta definitivamente también es un acto de amor propio.

Leo

Una vieja amistad podría reaparecer buscando reconciliación. Escucha si lo sientes necesario, pero no olvides las lecciones aprendidas. El perdón no siempre significa abrir nuevamente la puerta; a veces, basta con soltar sin mirar atrás.

Virgo

Podrías recibir un mensaje o contacto inesperado que altere tu tranquilidad. No caigas en provocaciones ni revuelvas sentimientos antiguos. Mantente sereno y enfocado en tu bienestar. Cuida tu salud y tu energía, estás en una etapa donde todo lo que descuidas se nota.

Libra

Tu ánimo fluctuará, pero poco a poco encontrarás equilibrio. Se vislumbra una mejora económica y emocional, siempre y cuando sueltes aquello que te desgasta. No te aferres a vínculos que solo traen estrés: tu serenidad es más valiosa que cualquier excusa o disculpa.

Escorpión

Deja atrás los resentimientos; cargarlos solo apaga tu luz . Es tiempo de liberarte del peso emocional y cuidar tu cuerpo con más disciplina. Una noticia inesperada podría descolocarte, pero no reacciones de forma impulsiva: todo tendrá su sentido con el tiempo.

Sagitario

Observa bien tu entorno: no todos los que sonríen desean verte brillar. Evita los conflictos y no permitas que la envidia ajena te robe la paz. Prepárate para un evento o encuentro donde destacarás naturalmente. Brilla sin miedo, el universo está de tu lado.

Capricornio

Se avecinan días de intensidad emocional o laboral, pero tu fortaleza te mantendrá firme. Confía en tu capacidad para resolver y mantén la calma ante cualquier reto. La paciencia será tu mejor aliada para salir fortalecido de cada situación.

Acuario

Es momento de poner límites claros y alejarte de promesas vacías. Has aprendido de los tropiezos y ahora sabes lo que vale tu tiempo. Este mes, tu tarea será ordenar tu entorno, cortar lazos con lo que no suma y reafirmar tu independencia emocional.

Piscis

Tu sensibilidad es un don, pero no permitas que otros se aprovechen de ella. Aprende a decir “no” cuando sea necesario. No todos merecen tu entrega ni tu atención constante. Protege tu energía y recuerda que cuidar de ti también es un acto de amor.

Con información de Nana Calistar.

EE