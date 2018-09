La renovación de Gloria Trevi

Su carrera musical y su vida personal son un abanico de matices. Gloria Trevi ha estado vulnerable, pero también fuerte, los retos del destino los ha superado y de lo malo siempre saca lo bueno, canciones que se vuelven himnos universales. La estrella mexicana atraviesa por una nueva etapa en su vida donde se libera de ataduras y entrega letras cargadas de picardía e ironía, como su reciente sencillo: “Me lloras”, que apenas estrenó el viernes y que ya es un hit de plataformas digitales.

De hecho, el 21 de septiembre pasado, cuando publicó su nuevo sencillo, también estaba celebrando 14 años de estar en libertad, luego de haber estado en prisión. Entonces, la intérprete de “Todos me miran” tiene muchos motivos para estar feliz. Y en entrevista con esta casa editorial, adelanta parte de los planes que tiene en mente; por ejemplo, una gira de conciertos más ambiciosa que las dos anteriores -“El Amor World Tour” y “Versus” que hizo con Alejandra Guzmán-.

Hablando sobre el estreno de “Me lloras”, esta es una canción que coescribió con Edgar Barrera y Marcela De La Garza, es producción de Jeon en colaboración con Charly Black. En el video aparece el actor Ryan Carnes, el cual fue realizado por Jessy Terrero.

“Cuando comenzamos a componer esta canción con Marcela y Edgar, me proyecté, porque si no me valoran, me van a llorar. Es una canción muy frontal en cuestión de letra y de melodía. La canción dice: ‘me sequé los ojos y ya’, o sea, sufrí, pero sigo adelante. Disfruté mucho a la hora de hacer la composición y cuando estaba pensando en la producción y en el arreglo, me dieron varias propuestas, pero yo sentía que quedaba muy parecido a lo que estaba sonando antes, pero no me daba ese plus que yo estaba buscando, esa personalidad única”.

Entonces, fue cuando le presentaron a Jeon, un productor de Aruba que ha hecho éxitos como “Machika”, “me encantó el peso de su beat y cuando hablé con él, se conectó padrísimo con la canción y sólo le dije que le metiera cumbia, con el sonido de él… Que es fuerte, pero que el swing sea de cumbia para mantenernos bien latinos, le quedó súper bien; además, de su cosecha le agregó una parte de conga. En el video también está la colaboración de Ryan Carnes, quien es muy querido en Estados Unidos, está súper guapo y es muy profesional”.

Va por todo

El objetivo principal de Gloria es superarse en todos los sentidos y quiere entregarle un espectáculo de primera línea al público. Todas sus giras son pensadas para sorprender. “Todo ha sido muy ascendente gracias a Dios, en el tour de ‘Gloria’ salía volando, cuando hice ‘De película’ cada tema era un cambio de vestuario, ‘El Amor’ fue muy elegante con orquesta, con todo un concepto que la gente abrazó y que me llevó a estar como una de las giras más exitosas del mundo, luego llegó ‘Versus’ y son gente con los que estoy trabajando ahorita para hacer diseños de luces y todo eso”.

Pero señala que todo esto es el adorno, a ella le gusta más el sentimiento en cada canción, “lo más importante es el alma, la música, la canción, es lo que conecta, lo importante es la esencia”.

Así mismo, explica Gloria que tiene planes para ir a España, Chile, Argentina y Estados Unidos, “también estamos viendo el mercado de Canadá y espero abrir más lugares, me encantan Grecia e Italia, siento que podemos tener una conexión muy padre. También Brasil, amo a la gente de por allá y quiero estar muy pronto, en otras circunstancias (risas)”.

Finaliza Gloria que su capacidad de reinventarse es porque siempre quiere divertirse y hacer la cosas por amor, “no por rutina, tiene que ser una aventura, tiene que darme cosquillas en la panza”. Quiere también que se dé la oportunidad de que otros cantantes interpreten sus temas, pero va paso a paso, pues ahora está muy ocupada con su proyecto.

Alma libre

Como cada 21 de septiembre, la fecha es muy especial en su vida, y para ella fue una gran experiencia despertar y darse cuenta que la canción estaba en el número uno. Gloria hace un análisis de lo que han sido estos 14 años de volver a comenzar y seguir trabajando por cumplir sus sueños.

“Los fans, Dios y la vida han sido maravillosos conmigo, he tenido tragos amargos, pero yo ya me sequé las lágrimas, todo lo demás está en el pasado, y todo lo que recuerdo hace mi futuro más bonito para tener más experiencia, más colmillo, quererme más y ayudar a la gente a que se quiera”.

Adelanta que a partir de esta nueva etapa, estará publicando canciones casi cada dos meses, “tengo mucha música inédita que quiero compartir con la gente. Voy a estar preparando todo para cuando salga la gira, así que súper conectados todos con la música. Van a oír de todo (en las nuevas canciones); inclusive, un poco de dance… Habrán baladas”.

“Yo soy muy contreras, mucha gente me decía, ‘sal con balada’, pero me dije: ‘¡No señores! Voy a salir con ‘Que me duela’ (su primer sencillo) que no tiene nada que ver con lo que está sonando ahorita, es una canción pop con algo de rock, pero que es importante para lo que yo quiero conseguir visualmente dentro de mi gira”.

Y ahora con este su segundo sencillo, su objetivo es poner a la gente a bailar, “porque es muy importante para el concepto que yo quiero lograr.

Yo no me quiero ir por caminos fáciles, me gusta proponer y esta canción lo hace bien y lo hace bastante, te hace pecar, te hace mover la cadera porque es para divertirnos todos”.