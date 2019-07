La princesa Haya abandona al jeque de Dubai

La esposa del gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, ha abandonado a su esposo y, con la huida, se llevó casi 40 millones de dólares para iniciar su nueva vida al lado de sus dos hijos.

Trascendió que la princesa Haya, quien no había aparecido en actos oficiales desde febrero, escapó a Alemania.

Sin embargo, todo es un misterio porque la princesa no ha dado señales de vida. De acuerdo con "The Sun", quien fuera la esposa del jeque temía por su vida, pero aún no se sabe exactamente cuáles eran sus temores. "Se entiende que ella solicitó inmediatamente asilo y solicitó el divorcio de su esposo", cita la fuente antes mencionada.

Este problema marital ha desencadenado un problema diplomático entre los Emiratos Árabes Unidos y Alemania, debido a que el país que dirige Frank-Walter Steinmeier, se ha negado a la petición alegando que ellos verán por la protección de la mujer de 45 años y sus dos hijos: Zayed, de siete, y su hija Al Jalila, de 11.

Por esta razón, vimos al jeque en solitario -quien también es vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes y el gobernante, de Dubai- en el Royal Ascot que preside la reina Isabel II.

Se dice que la princesa Haya les dijo a sus amigos que ella eligió huir a Alemania ya que "no confiaba en que las autoridades del Reino Unido la protegieran", se lee en "The Sun", y es que jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, de 69 años, tiene en su poder más de nueve billones de libras esterlinas y es dueño de una gran cantidad de caballos de carrera.

La princesa Haya es hermana de Abdullah, rey de Jordania, y se casó con Mohammed Bin Rashid en el año 2004. De acuerdo con el diario de Navarra, "Lo de Haya y sus hijos no es la primera fuga palaciega en Dubái. En marzo del pasado año, la princesa Sheikha Latifa, hija de 33 años del emir, intentó escapar a bordo de su yate al extranjero con la ayuda de Hervé Jaubert, un ex espía francés. La embarcación fue interceptada cerca de la costa de India y la princesa no pudo cumplir su sueño de pedir asilo en Estados Unidos".

OA