La pandemia evitó la llegada de Biby Gaytán y María León a Broadway

La posibilidad de llevar la versión mexicana del musical "Chicago" a Broadway, se esfumó debido a la cuarentena por el virus COVID-19 que obligó el cierre de los teatros en México y Estados Unidos, y con ello también la posibilidad de que otros montajes nacionales llegarán a la capital del teatro, según explicó el productor Morris Gilbert.

"Estamos tan orgullosos todos lo que hicimos 'Si nos dejan' en su momento, forma parte de nuestra historia"

"Nos ha costado mucho trabajo romper la barrera de la frontera con nuestro teatro, por muchas razones, en los tiempos de Trump se ha vuelto mucho más difícil poder traspasar con nuestros artistas aquel lado. Con Chicago estuvimos a punto de ir a trabajar a Nueva York una semana, íbamos a llevarlo a Broadway en español con nuestra compañía (encabezada por Biby Gaytán y María León), iba a ser la gran sorpresa y estaba seguro que una vez que lográramos eso se iban a derrumbar las barreras, porque de eso se hablaría muchísimo y la idea era que después siguieran 'Si nos dejan' y 'Mentiras'", comentó el productor de Mejor Teatro.

De lograr esto, se abriría la puerta a otras compañías mexicanas para que pudieran hacer giras con producciones en español por todo Estados Unidos; pero con la pandemia los planes si bien no se cancelaron, en palabras de Gilbert, sí tendrán que esperar de manera indefinida.

"'Si nos dejan' sería un hitazo con la comunidad latina, el problema es que José Manuel López Velarde —autor de este musical— hace las cosas muy complicadas, es una obra muy cara, cuesta mucho dinero, se ve muy sencilla pero no es así, desde la butaca se ha de ver muy sencillo, pero es un mecanismo de reloj complicado, cuesta mucho dinero", explicó Gilbert sobre el por qué este montaje mexicano no se ha remontado desde 2011, que fue cuando se estrenó.

Este musical original de López Velarde salió al tema, porque será la tercera producción de Morris Gilbert que llegará al streaming en el mes de septiembre, justo el Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre.

"Estamos tan orgullosos todos lo que hicimos 'Si nos dejan' en su momento, forma parte de nuestra historia, fue toda una época para nosotros y siempre vivimos con el sueño de reponer la historia eventualmente, querríamos todos tener una temporada renovada en el futuro, ojalá que se pueda; pero la vida nos ha colocado en esta circunstancia que estamos todos y por razones prácticas no se puede detener la vida tanto tiempo y estamos haciendo estas transmisiones".

El productor comentó que gracias a que realizaron una excelente grabación de este musical, es que se animaron a realizar este evento único, material que nunca se ha mostrado fuera de su equipo, porque se hizo como una manera de tener una memoria de esta puesta en escena y hoy podrá ser visto en todo el mundo a través de Ticketmaster Live.

José Manuel López Velarde compartió que este musical nació como una forma de reconciliarse con México y rescatar lo bello de su cultura, pero además definió su estilo y el tipo de montaje que le gusta hacer; también lo definió como un montaje hecho a mano, porque depende mucho de la interacción de la gente en escena al recrear la escenografía y el ambiente, y tiene muy poco automatizado, por eso fue complicado mantener Si nos dejan en gira hace nueve años, por la cantidad de gente que tendría que viajar.

Si nos dejan tuvo una temporada de 600 representaciones y dos giras a Colombia, por eso para todos los involucrados es emocionante verla una vez más, aunque sea en video.

"A mí en particular me abrió muchas puertas, todavía antes de la pandemia estaba viendo si se retoma con un proyecto en Broadway, donde me contactaron porque alguien vio ´Si nos dejan´ justo por medio de este video; entonces sí es como algo muy apreciado", expresó el autor.

En esta conferencia estuvieron presentes sus protagonistas Lety López, Mariano Palacios, y Michelle Rodríguez, para quienes significó un gran impulso en su carrera y una experiencia invaluable sobre el escenario. Ellos dieron vida al romance entre Paloma y José Alfredo, cuyo amor tuvo que enfrentar diversos obstáculos, entre ellos la muerte, para poder realizarse, todo esto enmarcado con referencias al cine de la época de oro y canciones clásicas de la música ranchera.

"Me regaló el personaje de mi vida, hasta la fecha siempre lo mencionó así, ha sido el papel más completo y enriquecedor, me hizo aprender, ponerme restos muy fuertes personales y profesionales, me hizo tener gran cariño por parte del público. Si nos dejan conjuga muchas cosas, una historia increíble, una producción espectacular, una escenografía magnífica, un elenco muy amoroso, dispuesto y talentoso, y le hace un homenaje a nuestro país", comentó Lety López, que en la actualidad es una reconocida cantante de música ranchera.

AC