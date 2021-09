La misión comienza “Sin tiempo para morir”

Después de su aventura en “Spectre”, “James Bond” ha vuelto a su hogar espiritual, Jamaica, está fuera del servicio, pero “Bond” no es el tipo de personaje que se queda quieto… Se mantuvo ocupado, en forma; mantuvo su ventaja, y este 30 de septiembre regresa a las salas de cine con “No Time To Die”… Así es, este 2021 Daniel Craig viste por última vez el traje del “Agente 007”.

En entrevista, Craig comparte detalles de la cinta “No Time To Die”, con la cual se despide del personaje que ha interpretado desde 2006. Esta es tu quinta vez como “Bond”. ¿Es un hombre fácil de interpretar?

-Una de las cosas es que cuando empecé a interpretarlo, en unos tres meses me ponía en forma para la película; ahora es como un año… Así que aunque no tenga el guion en ese momento, el proceso comienza en mi cabeza, porque estoy tratando de ponerme en forma y prepararme para cualquier acrobacia, así que en cierto modo es y no es un interruptor. Es un proceso, por ejemplo, Suttirat, nuestro brillante diseñador de vestuario vino a Nueva York y nos sentamos y charlamos sobre la ropa, lo cual pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a rodar.

Talento. Los actores Ralph Fiennes y Daniel Craig, en una escena de "No Time To Die". Cortesía/ Universal Pictures

-Tienes a Cary Fukunaga esta vez como director, ¿por qué él?

-Cary estaba disponible -había abandonado la filmación de “IT” por diferencias creativas- y ya habíamos platicado con él sobre la posibilidad de hacer una película de “Bond”. Es uno de esos directores visionarios con un estilo visual muy fuerte y necesitas a alguien con esa fuerza para hacer una película de “Bond”; tener a alguien que maneje un lenguaje cinematográfico tan fuerte y un conocimiento de la realización de películas es básico porque la coherencia es vital, no solo en la narración, sino en la forma en que se siente y se ve. Entonces, la audiencia no terminará diciendo: “Espera, ¿qué está pasando?”… Además, Cary es joven y tiene mucha resistencia. ¡Son siete meses de rodaje! Y se necesita tener mucha energía. Tuvimos suerte de tenerlo. Además del hecho de que es un escritor, fue importante para nosotros porque estábamos en la etapa en la que retocábamos constantemente el guion.

-A “No Time To Die” se integra Rami Malek como el nuevo villano, ¿fue la elección correcta?

-Estuvo increíble… Tuvimos suerte de tenerlo. Creo que su nombre apareció bastante temprano en la preproducción, pero fue una de esas cosas en las que nos preguntamos si aceptaría el papel, aunque no teníamos bien definido el rol. Y es que por mucho que fuera una idea encantadora, al menos debes poder decir: ‘No tenemos todas las palabras, pero esto es lo que es’. Luego lo hicimos, y tuvimos que intentar integrarlo, porque lo que no quieres hacer, especialmente con alguien como Rami, es prometerlo y luego no cumplirlo.

Rami Malek. El histrión llega a “No Time To Die” como el nuevo villano. Cortesía/ Universal Pictures

-Supimos que Rami tuvo una reunión con los productores y pidió volver a trabajar una escena en un día… ¿Qué ocurrió?

-Se tomaron algunas decisiones así. Me lesioné, lo que me liberó y me puso bastante gritón al respecto, porque tenía que hacerlo. Sabíamos que teníamos que detenernos y mirar el trabajo y es que siempre estarás en el set tratando de modificar las cosas, lo cual es genial, pero necesitas la base de la escena. Y eso es lo que hicimos, lo resolvimos, lo cual fue genial.

-Tienes a Lashana Lynch como nueva “Agente doble O”. ¿Qué tan satisfactorio fue filmar la historia junto a ella?

-Eso fue parte de la diversión, especialmente con personajes como “Nomi” de Lashana. Pones a alguien con ese personaje en la historia y tienes un rol increíblemente fuerte. Además, el set estuvo lleno de mujeres fuertes, como la productora Barbara Broccoli; en ella tuvimos una voz feminista muy fuerte… Así mismo, tuvimos a Ana de Armas y Naomie Harris, todas brillantes actrices en papeles fuertes.

Sin duda esta nueva entrega del agente ha respondido a diversas demandas del movimiento #MeToo, y ahora la historia ha pasado del ejemplo de masculinidad tóxica con aquel espía que utilizaba mujeres a su antojo, a uno rodeado de mujeres pensantes e inteligentes que han dado vida a jefes, colegas astutas y compañeras igual de valientes a “James Bond”.

LO BÁSICO

¿De qué trata “No Time To Die”?

“Bond” ha dejado el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. Pero su calma no va a durar mucho tiempo. Su amigo de la CIA, “Felix Leiter”, aparece para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado, y lleva a “Bond” tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ