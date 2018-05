La mejor época de la vida son “Los años azules”

Les dijeron que entre los 20 y los 30 la vida se define, pero su única certeza es que el techo se está cayendo… Así es la esencia de la cinta “Los años azules”, un filme dirigido por Sofía Gómez Córdova que busca llenarse de gloria y de paso, y se ha convertido en una de las sorpresas más destacadas dentro del circuito de festivales.

La cinta, filmada en el Centro de Guadalajara, ha visitado diversos festivales, con grandes resultados; de hecho, obtuvo el Premio Mezcal 2017 en las categorías Mejor director y Mejor actriz. Y ahora, cuenta con una nominación al Ariel 2018 en la división de Mejor ópera prima.

En entrevista, Sofía Gómez comparte su experiencia tras haber filmado esta producción: “El rodaje como tal sólo tomó tres semanas, pero de planeación abarcó poco más de un año, sin mencionar la conformación del equipo de trabajo. La casa donde se grabó esta película yo ya la conocía, porque yo viví ahí en mis tiempos de estudiante; era una estudiante foránea —es originaria de Aguascalientes—. Ahora, me queda el recuerdo de que los actores se iban a descansar a sus cuartos, que en realidad eran de los personajes a los que ellos interpretaban; hubo una gran identificación y apropiación de espacios y se hizo una especie de convivencia que yo disfruté mucho”.

Sobre la nominación, Sofía comparte que se enteró mientras asistía a un taller actoral: “Me puse muy contenta, no sólo por mí, sino por todo mi crew. Es muy importante esta nominación desde el punto de vista de que se trata de un outsider del cine típico mexicano. La verdad no importa si se gana, creo que lo importante es que se fijaran en nuestro trabajo, que tiene un enfoque artístico y no comercial, además de que está hecho con talento joven y local, entre ellos egresados de la Universidad de Guadalajara —donde ella estudió Artes Audiovisuales—, y otras universidades mexicanas dedicadas al cine”.

De recursos y proyección

Los recursos con los que se financió la realización de “Los años azules” vinieron de muchos lugares, desde el bolsillo propio de la productora, hasta bancos e intercambios, así lo cuenta la propia Sofía. “El presupuesto total de la película fue de seis millones de pesos. El flujo de efectivo con el que hicimos la cinta fue de un millón de pesos, pero otro tanto igual fue obtenido por el fideicomiso de la Comisión Fílmica, ya en etapa de post-producción y otorgado por el Gobierno de Jalisco. Los otros cuatro millones de pesos fue con diferentes dependencias y algo así como en especie, porque hubo muchos intercambios de trabajo; por ejemplo, para así poder tener los resultados que buscábamos”.

Pronto será posible observar el trabajo de la directora hidrocálida, pues la película pasará al cine comercial, aunque es la misma Sofía quien confirma que no hay una fecha definida para ello: “Estamos en el proceso de llevar el largometraje al cine comercial, pero todavía no sabemos cuándo va a pasar… Es cuestión de tiempo. Estamos haciendo las copias, y hay un tema ahí de distribución, pero se resolverá de una u otra forma”, finaliza.

SINOPSIS

¿De qué trata “Los años azules”?

Una casa vieja en un barrio tradicional de Guadalajara es habitada por cinco personas que comparten gastos, sueños y una parte de sus vidas, mientras son observados por ‘Schrödinger’, un gato que parece formar parte del lugar. A través de su mirada, conocemos los conflictos de estos muchachos provenientes de distintas regiones del país, que salieron de su hogar en busca de una vida propia, encontrando en el camino a una familia disfuncional.

EQUIPO

¡Conócelos!

• Dirección: Sofía Gómez Córdova.

• Guion: Luis Briones, Sofía Gómez Córdova.

• Fotografía: Ernesto Trujillo.

• Música: Kenji Kishi, Víctor Pulpo.

• Sonido: Odin Acosta.

• Dirección de Arte: Paloma Camarena.

• Edición: Yordi Capó, Samuel Kishi.

• Producción: Luna Marán, Miriam Henze, Sofía Gómez Córdova, Ernesto Trujillo Rivera, Antonio “Toiz” Rodríguez, Laura Blanco Salazar.

• Cast: Luis Velázquez, Paloma Domínguez, Juan Carlos Huguenin, Natalia Gómez, Ilse Orozco, Aristeo Mora, Alex Rodríguez.