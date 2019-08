La lucha femenina de Juanes

Juanes está consciente de la situación por la que atraviesan las mujeres no nada más en México, sino en Latinoamérica, y por ello, dice, es necesaria una educación que fomente otro tipo de valores en la sociedad. Además, el artista dio a conocer los detalles de su próximo disco y las colaboraciones con Christian Nodal y Sebastián Yatra.

“Es en toda la región, ser mujer en Latinoamérica es muy difícil, ser niña en Latinoamérica es muy difícil, no lo puedo entender, hay un tema muy profundo de educación (...) cuando tienes hijos es muy importante tener la capacidad de amar, querer y darles educación”.

Él, como esposo y padre de dos niñas, habla con ellas todo el tiempo. “Las mujeres son lo más sagrado, estamos todos aquí porque nos trajo nuestra mamá al mundo, yo creo que se merecen respeto. Hablo mucho con mis hijas, con mi esposa, que se quieran ellas mismas, lo que está pasando es muy valioso porque la mujer está tomando un lugar y todos lo están apoyando”.

El próximo 25 de octubre, Juanes ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Por lo pronto, el viernes pasado, el colombiano terminó las grabaciones de su nuevo disco, que llevará por título “Más futuro que pasado”. El material, dijo, tendrá muchos sonidos folclóricos. El próximo 6 de septiembre saldrá una canción que hizo con Sebastián Yatra y luego saldrá “Aurora”, hecha con el rapero Crudo; el rapero colombiano también unió su voz a la de Christian Nodal en la canción “Tequila”, que tendrá sonido regional y saldrá pronto.

“El disco tendrá diez o doce canciones, ha sido una oportunidad para experimentar y buscar con los sonidos de la música popular, especialmente la cumbia, la huasca, el vallenato que siempre ha estado presente. He tenido la oportunidad de trabajar con gente joven, ha sido como abrir la puerta, aprender mucho de ellos”.

En cuanto a la canción con Yatra, dijo, lleva por nombre “Bonita” y sonará a vallenato. Juanes también fue nombrado por la academia como persona del año en los Grammy Latinos, por lo que será homenajeado en Las Vegas el próximo noviembre.

“Como que últimamente digo, me siento muy agradecido con la música, soñar es demasiado importante, tener una razón de ser en la vida. Me siento satisfecho y realizado de alguna manera, no significa que no quiero hacer más cosas, es una sensación muy bonita, la carrera de un músico es una carrera de mucha soledad, de muchos viajes, tensiones, hay momentos que son de mucha alegría y otros que son muy oscuros”, dijo al respecto.

Lamenta crisis en el Amazonas

El intérprete fue cuestionado sobre la situación actual del Amazonas, que enfrenta el incendio más catastrófico, y puso hincapié en la mala actitud de los políticos. “Lo que está pasando en el Amazonas es una tragedia de nivel incalculable y cuando ves la locura de estos líderes que son los que están manejando el planeta es aterrador, ante esas cosas uno tiene que tratar de buscar la paz en lo más profundo del alma, es la única manera de poderle ofrecer a alguien esa energía, tratar de entender lo que nos molesta y por qué nos molesta, creo que nos falta mucho el poder mirarnos a los ojos y reconocernos, nos estamos dividiendo todo el tiempo, la política es experta en eso, divide a la gente, por eso creo que es tan importante el arte”.