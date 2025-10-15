El cine de terror contemporáneo ha demostrado ser mucho más que sustos repentinos o efectos especiales. En los últimos años, el género se ha convertido en un vehículo poderoso para explorar los miedos más profundos de la sociedad y las complejidades de la mente humana. Dentro de esta corriente, “The Black Phone” -estrenada en 2022 bajo la dirección de Scott Derrickson- se posicionó rápidamente como una de las propuestas más originales y perturbadoras de la década.

Ahora, dos años después, llega “Black Phone 2”, una secuela que promete no solo expandir el universo narrativo de la cinta original, sino también abrir espacio a nuevas voces y talentos en la pantalla grande. Entre ellos destaca el actor mexicano Demián Bichir, cuya participación representa un paso significativo para la visibilidad del talento latinoamericano en Hollywood. El mexicano, que interpreta a “Armando” -“Mando”- el supervisor de un campamento relacionado con los orígenes del terror, se posiciona de nueva cuenta como uno de los talentos más importantes de México en el extranjero, ahora incursionando en la conclusión de una historia en la que lo sobrenatural se mezcla con lo psicológico, el trauma, y las heridas que pululan como fantasmas.

“Yo siempre me concentro en lo que significa la historia que me ofrecen y en qué clase de personaje es también. Busco lo mismo: historias sólidas y personajes memorables”, comparte Demián Bichir, en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR. “He tenido mucha suerte porque han llegado, y ha sido una coincidencia que muchos de esos proyectos hayan sido en el género de terror, cuando a mí ni siquiera me gusta ver películas de terror. He visto varias, pero no conocía ‘El teléfono negro’ la primera vez. Cuando la vi, lo primero que pensé fue: ‘Yo quiero ser parte de algo así’. Me pareció una película impecablemente bien hecha, una cinta que no pertenecía al género de terror por la cantidad de trucos que siempre se utilizan para asustarte”.

“Es una cinta en donde el verdadero terror radica en lo que le pasa a la mente de los personajes. Este terror psicológico se genera en el seno de un hogar donde se supone que tu casa tiene que ser el lugar más seguro del mundo”, agrega.

“Para mí sigue siendo una enorme fortuna que sigan llegando ese tipo de personajes y que tenga la posibilidad de pertenecer a este tipo de proyectos. Estuve muy agradecido con el director Scott porque él depositó toda su confianza en que yo desarrollara este personaje, y funciona muy bien”.

Talento mexicano en Hollywood

Una de las grandes novedades de esta segunda entrega es la incorporación de Demián Bichir al elenco. El actor mexicano, nominado al Oscar por su papel en “A Better Life” (2011), es reconocido por su versatilidad y su capacidad para dotar de profundidad emocional incluso a los personajes más enigmáticos.

Su participación en “Black Phone 2” no solo aporta peso actoral al proyecto, sino que también representa un logro significativo para la representación latina en Hollywood. Dando vida a “Armando”, un hombre de fe y decidido a luchar contra el mal que persigue a “Finney”, la presencia de Bichir en una franquicia de este calibre refuerza la importancia de la diversidad en las grandes producciones cinematográficas.

“Es una batalla constante, hay que estarle recordando todo el tiempo a Hollywood que los latinos somos mucho más de lo que ellos creen”, reflexiona el actor mexicano. “Encapsularnos en esos estereotipos constantemente no solo está lejos de la realidad, sino que debilita sus propias historias. Las grandes historias que tenemos que contar nosotros tienen que ver con esto: con personajes poderosos, con principios, honorables, con un espíritu a prueba de balas. Es un trabajo constante y a Hollywood se le educa diciéndole que no, entonces es una constante batalla que tenemos que librar”.

La larga sombra del trauma y el terror

La primera parte de “The Black Phone”, basada en un relato corto de Joe Hill (hijo del legendario Stephen King), nos introdujo a una historia inquietante ambientada en los años setenta.

El filme seguía a “Finney Shaw”, un tímido adolescente que vive en un barrio de Colorado asediado por un secuestrador conocido como “The Grabber”, interpretado magistralmente por Ethan Hawke. Este siniestro personaje secuestra niños y los mantiene cautivos en un sótano insonorizado.

La trama toma un giro sobrenatural cuando “Finney” descubre que puede comunicarse, a través de un viejo teléfono negro desconectado, con las víctimas anteriores del asesino.

Guiado por sus consejos desde el más allá, el protagonista lucha por sobrevivir y escapar de su captor. La película fue aclamada por su atmósfera opresiva, su guion sólido y las actuaciones intensas, destacando especialmente la de Hawke, quien se alejó de sus roles habituales para dar vida a uno de los villanos más inquietantes del cine reciente.

Un actor multifacético

Demián Bichir reconoce que en su camino histriónico se ha enfrentado a múltiples desafíos en el rodaje, desde el guion hasta la temperatura.

“Michael Caine, que es un gran actor, dice: ‘yo, cuando leo un guion, lo primero que veo es para saber cuánto voy a cobrar’. Lo primero que veo es en dónde es. Entonces, si dice en medio de la noche, en el lodo y en el frío, les cobro más. Pero si dice en la playa de Río de Janeiro con un daiquirí en la mano, entonces puedo cobrar menos”, bromea Demián Bichir, que para la segunda parte de “Black Phone” tuvo que enfrentarse a temperaturas bajo cero. “Cada vez que leo una historia -y he hecho muchas películas bajo cero- en cuanto leo que es en la nieve digo, en la torre. Pues nada, me abrigo bien y lento”.

“Además, siendo un pez tropical, viviendo y naciendo en la Ciudad de México, donde la única nieve es la que se asoma en el Ajusco, imagínate: estar bajo cero siempre es un reto. Pero a mí me pareció que este personaje que es la nieve le inyecta todavía un espíritu más terrorífico a la historia. Haber rodado ahí fue sensacional, espectacular por todo esto, porque nada más el vaho que sale de la boca ya te enchina la piel. Me parece un acierto cómo transportaron toda la historia a esta secuela”, finalizó el reconocido actor mexicano.

“Black Phone 2” no solo promete volver a captar la atención del público apasionado por el terror, sino también representar una ventana para el talento mexicano frente a audiencias más amplias. La película llegará a los cines de México el 16 de octubre de 2025, marcando así un momento oportuno para que el cine de género y la visibilidad cultural se encuentren en la pantalla grande.

¿De qué va la película?

“Black Phone 2” retoma la historia en un punto crucial, con “Finney” intentando rehacer su vida después de haber sobrevivido a la traumática experiencia. Sin embargo, el pasado nunca desaparece del todo, y el mal no se queda enterrado: “The Grabber” regresa desde el más allá para vengarse, y esta vez tiene en la mira a “Gwen”, la hermana menor de “Finney”.

“Gwen” comienza a tener sueños inquietantes, donde un misterioso teléfono negro suena en sus visiones y le revela que tres jóvenes están siendo perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake.

Convencida de que sus visiones son reales y que su familia está ligada al horror que se desencadena, “Gwen” persuade a “Finney” para acompañarla al campamento durante una tormenta de nieve. Ahí descubrirán un vínculo inesperado entre “The Grabber” y la historia familiar, y deberán enfrentarse juntos a un asesino cuya sombra se alarga más allá de la muerte.

