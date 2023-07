HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares, y una de las que más le da competencia a Netflix.

HBO Max se destaca por sus series exclusivas tales como "Game of Thrones", "The White Lotus", "The Last of Us", entre muchas otras series de éxito de crítica y audiencia, y por su diversidad de películas que no pueden encontrarse en ningún otro lado.

Este jueves 13 de julio llegan dos estrenos: una docuserie del polémico caso de los narcosatánicos que tanto estremecimiento causó en México en los años 80, y otra serie documental que aborda el secuestro y las relaciones de éste con los submundos de Nueva York.

Estos son los estrenos de HBO Max para este el jueves 13 de julio:

La narcosatánica

Basada en la historia de Sara María Aldrete Villarreal y su involucramiento en uno de los casos criminales más controversiales y tabúes de México durante los años 80. La docuserie cuenta con el testimonio de la propia Sara, también se vale de recreaciones de los hechos, materiales de archivo y reportajes especiales, para narrar esta historia desde nuevos puntos de vista y análisis que lograrán que los espectadores se cuestionen y lleguen a sus propias conclusiones sobre el caso.

Círculo cerrado

La miniserie cuenta la historia sobre una investigación a un secuestro fallido, con la cual se descubren secretos guardados desde hace mucho tiempo que conectan múltiples personajes y culturas en la ciudad de Nueva York actual.

