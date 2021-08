La infidelidad une a José Fors con Alejandra Barros

Hoy llega a las salas de cine la cinta “Ni tuyo, ni mía”, de la directora mexicana Sandra Solares. En la cinta participan actores como Tony Dalton, Alejandra Barros y Carolina Torres, además de José Fors. Con una carrera de músico, pintor y escultor, Fors decidió sumar a su polifacético perfil los créditos de actor de cine, aunque previamente había actuado en el escenario con su ópera rock “Frankenstein”: “Es muy diferente: estar cantando y actuando con ‘Frankenstein’ era más parecido a la experiencia de Cuca, pero esto es muy diferente. La cámara está en la cara, no es a 50 metros con la gente viendo. Había que ser lo más natural posible, como no soy actor no tengo el oficio de meterme en los zapatos. Me ayudó que el personaje fuera un músico, un bicho raro como yo”, platicó José en entrevista con EL INFORMADOR.

Esta inclusión en el cine le permitió repetir tomas, de lo que aprendió: “Fue una experiencia buena: era chance de ver cómo se estaba haciendo, corregir sobre la marcha”. Sobre su decisión de entrar al proyecto afirmó: “Lo que me convenció fue que era un proyecto de Sandra, la directora. La conozco desde hace muchos años, sé su trayectoria, es una de las personas que mejor me caen del planeta, es muy profesional. Sabía que viniendo de ella no iba a ser un churro, sino algo interesante y bien hecho.

Aproveché la oportunidad para vivir una nueva experiencia en mi vida, ver el cine desde adentro, cómo se hace. Siempre tuve mucha curiosidad por ver todo el asunto técnico, la iluminación, fotografía, la actuación. Me tocó trabajar con gente muy colmilluda. Eso también me dio miedo: alguien que nunca ha actuado junto a otros que llevan muchos años en eso. Pero todos los que me rodearon me ayudaron a sacar el personaje”.

Entre los colegas con quien más colaboró fue con la actriz Alejandra Barros: “La primera vez que nos vimos nos pusieron a bailar, y yo no bailo un carajo. Estuvimos unos días, esa fue la entrada. Me hizo sentir muy a gusto su personalidad, su trato durante el rodaje”.

La trama de “Ni tuyo, ni mía” presenta a una pareja de clase alta donde la infidelidad se hace presente, lo que lleva a los personajes a explorar otros horizontes: “Es una película que podría de entrada parecer la típica comedia romántica, pero creo que está muy lejos de eso. No es el pastelazo, pero es una película muy bien llevada, con muy buen ritmo y que va más allá de lo cómico. Creo que da mucho a pensar, creo que a la gente le dará a pensar mucho sobre el fondo. Es un encuentro de dos mundos. Un cuate pacheco que toca la lira en la calle con una ñora popof, ya desde ahí está el humor. Empiezan odiándose y juzgándose, y terminan ayudándose, siendo los mejores amigos del mundo”.

José Fors comentó que la directora tuvo reticencias al presentar el proyecto: “Le decían ‘Sí te doy la lana, pero mete actores más jóvenes’. Pero esto no es una historia de chavitos, es la historia de una pareja que ya ha pasado muchas cosas juntos. Lo más interesante es la cuestión de la infidelidad, en la que no reaccionan casi como todos (juzgando, con coraje, a veces hasta con violencia): aquí los personajes se ven en el espejo y piensan qué culpa tienen en esa situación. Creo que es de lo más importante. También cómo gente de dos mundos totalmente diferentes en gustos y posición social pueden encontrar que tienen muchas cosas en común, no son tan diferentes como creían”.

José Fors ha sido músico de rock (con dos facetas distintas: Cuca y Forseps), pintor y escultor, además de autor de una ópera rock. Sus intereses artísticos también incluyen el cine, aunque esta es su primera actividad pública, y no descarta volver a hacerlo: “Siempre me ha interesado el cine. Así como he escrito varias rockoperas, tengo varios guiones a medias. No sé si alguna vez haga cine, pero escribo. Así fue con ‘Frankenstein’, empecé diez años antes de hacerlo. Quizá algún día haga algo de cine de terror, que soy fanático y coleccionista”.

Luego del estreno de “Ni tuyo, ni mía”, José Fors seguirá con sus proyectos: por un lado retomar la actividad con Cuca, ya que la pandemia les impidió continuar con la celebración por sus 30 años de vida. El artista también plantea novedades en sus otras facetas: “Estoy empezando a componer para un disco de Forseps, tal vez salga para el próximo año. También quiero exponer el próximo año para conmemorar los 40 años de la exposición ‘Nosotros los cobardes’, que hice en Guadalajara en 1982. Aunque no fue mi primera exposición la considero como si lo fuera, fue la más importante, la que me dio a conocer. Quiero hacer algunos, pocos, refritos de cuadros de esa exposición y mostrar lo último que he estado haciendo”.

