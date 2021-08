C-Kan regresa a sus orígenes 

Este viernes 20 de agosto, el músico y cantante C-Kan, lanzará en su canal de YouTube un mediometraje musical llamado “Mi canción”, el cual también representa un material discográfico de 10 canciones que se publicará en simultáneo en plataformas digitales.

Este proyecto tardó dos años en salir a la luz porque en el inter se atravesó la pandemia. En él también participan figuras del cine y la televisión como María Rojo, Luis Felipe Tovar, Roberto Sosa, Hugo Albores, Guillermo Dorantes, Noel Gugliemi, Said Sandoval, Enrique Flores “Chocho Loco” y Miguel, un chico de Tijuana que es muy parecido a C-Kan, tanto en la imagen como en el timbre de voz.

De hecho recuerda Jos Macías, codirector de “Mi canción”, que en esta ciudad del Norte, el joven se hacía pasar a menudo por el rapero. El otro director del proyecto es Demetrius Navarro.

C-Kan compartió que esta película tiene muchas similitudes con su vida; sin embargo, es retratada con tintes de ficción, hay pocos diálogos y dura alrededor de 50 minutos.

“Quizá muchas personas quieran sentarse en la sala a ver una película de la vida de C-Kan, pero la manera en la que nació este proyecto es que yo hice un disco en solitario, de temas que la gran mayoría de gente que sigue mi música le gustan, que es el rap gangsta, el que habla de la calle. Mis últimos discos habían sido muy comerciales, con sonidos para la radio, y el público underground me estaba pidiendo al C-Kan que ellos conocieron, haciendo rap de pandillas y estas cosas, así que me di el tiempo de sacar 10 canciones con estas temáticas”.

Resalta que cuando desarrolla este tipo de canciones tiende a ser muy autobiográfico, “por situaciones que yo he vivido y que yo pasé para que suenen a realidad, no me gusta estar inventándome cosas”.

Y entre estas 10 canciones solo hay una colaboración con su hermano Juan Daniel “Ruff”, el cual falleció el pasado 13 de julio: “Le dimos un orden al álbum para que en lugar de hacer yo un video para cada tema, hice un video para todo el disco. Entonces, en la película hay muy pocos diálogos, es un mediometraje musical, tú te sientas y ves en la pantalla una historia que comienza en la primera canción y termina en el último tema del álbum”.

Comienza su camino en la actuación

Jos Macías y C-Kan son amigos desde siempre, se desarrollaron en el mismo barrio -“Cancha 98”- en Guadalajara, solo que uno se dedicó a los medios audiovisuales y el otro a la música, pero desde siempre han trabajado en conjunto, sobre todo en los videoclips del rapero. Sin embargo, esta relación ha llevado a que C-Kan incursione en la actuación, primero en este mediometraje “Mi canción” y ahora en la comedia “Basta” donde es uno de los protagonistas junto con Armando Hernández, Yurem y Paco Rueda, también está la participación especial de Silverio Palacios.

La dirección corre a cargo justamente de Jos, quien espera que este año la película pueda verse, explica en entrevista que él y los creativos con los que hace equipo, desarrollan los proyectos y buscan venderlos a las plataformas o distribuidoras, por lo que aún no sabe quién podría quedarse con la película y por qué vía saldría, si en alguna plataforma digital o en cartelera.

“Hace siete años yo hice un piloto para una serie, y C-Kan me hizo la canción, después de siete años se retoma el proyecto y se convierte en una película, la cual va de cuatro amigos que están hartos de sus vidas normales, uno es dentista, otro estudia para abogado, C-Kan es pizzero y el otro pasea perros. Pero un día dicen ‘¡basta!’, y sin querer, (el personaje de) C-Kan al llevar una pizza a un hotel, se da cuenta que lo que viene es comprar jugadores de futbol y de ahí se desarrolla toda la historia, buscan comprar un jugador por toda la República”. El guion del filme es de Jos, Aldo Álvarez y Claudio Fasciotti.

Finalmente, resalta Jos para EL INFORMADOR que ahora está en planes desarrollar una serie documental sobre la vida de C-Kan y después un largometraje, pero todo aún está en el tintero.

