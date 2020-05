La evolución histriónica de Erik Hayser

A través de personajes tan distintos entre sí, dibujados con una amplia gama de emociones y sentimientos, es que Erik Hayser se ha ganado la credibilidad y trayectoria que hoy ostenta como actor. Es uno de los histriones mexicanos más versátiles que lo mismo puede interpretar al Presidente de la República (“Ingobernable”), que a un “sensate” (“Sense8”), o a un policía, como lo hace en “Los Miserables”, trama que ahora se puede ver a través de Telemundo Internacional de lunes a viernes en punto de las 21:00 horas.

En este proyecto donde Erik comparte créditos con Aracely Arámbula, interpreta a “Daniel Ponce”, jefe de detectives del departamento de narcóticos. La trama está basada en el clásico de Víctor Hugo, pero llevada a un plano actual. Y en entrevista, comparte cómo ha sido para él adentrarse en papeles dramáticos tan relevantes en este momento donde la televisión tiene otro lenguaje, uno más universal y real, con situaciones con las que el público puede sentirse plenamente identificado.

“Definitivamente soy distinto después de cada uno de los personajes que he tenido la oportunidad de interpretar. La manera en la que selecciono a cada uno de ellos tiene que ver con que sean primero un reto para mí, no solo como actor, también como persona; después que sean papeles e historias que vayan más allá del entretenimiento, para mí es fundamental comunicar por medio de esta oportunidad que tengo de ser artista. Me parece que la responsabilidad que tengo es enorme porque mi voz llega a mucha gente, lo que comunico toca al espectador de una manera muy particular”.

También para Erik es fundamental elegir roles que lo obliguen a ser una mejor persona. “En este transitar de mi carrera ya son poco más de 18 años de vida profesional en donde la vida me ha dado la oportunidad de hacer lo que tanto amo, que es contar historias y el objetivo se ha cumplido, considero que esta profesión me ha enseñado muchísimo y que cada vez me acerca más a mi lado humano, a mi luz y a estas ganas de que todos construyamos un mundo mejor”.

En esta trama de “Los Miserables”, dice que lo más emocionante es haberse metido en la piel de un policía, “esto me dio la oportunidad de encerrarme un par de semanas para tener un entrenamiento policiaco, poder entrevistar a policías, escuchar sus experiencias y tratar de llevar esta profesión de la manera más verdadera. Uno de mis sueños siempre había sido ser un policía, uno de los formatos que a mí más me emocionan para poder contar historias es el thriller y como tal esta historia lo tenía, con muchas escenas de acción”.

Está muy enamorado

Hace unos días su ahora prometida, la actriz Fernanda Castillo, compartió en redes sociales que Erik le dio el anillo de compromiso. En ese sentido, dice el actor sentirse pleno con la mujer que ama y que lo primero que hará toda vez que termine la cuarentena, será ir a abrazar a sus papás, hermanos y sobrinos.

“El tema de la cuarentena me ha hecho reflexionar mucho y definitivamente ponerle foco a las cosas verdaderamente importantes que tienen que ver con la salud, con el amor, la importancia de mi familia, de mi pareja y de mí mismo, porque a veces uno se olvida de prestarle atención a lo que uno quiere, necesita y desea. El contacto conmigo ha sido fundamental, he procurado llegar hacia dentro. En el ámbito de pareja, desde hace casi seis años, y lo he dicho muchas veces, yo encontré al amor de mi vida, lo sé desde el día que conocí a Fernanda y así lo he expresado, nada ha cambiado, estamos comprometidos desde el día que nos conocimos y esta noticia que dimos hace unos días, para nosotros fue simplemente tener un detalle que representara este compromiso de vida”.

Se une a una iniciativa social

Recordó que es parte de una iniciativa contra la violencia hacia las mujeres, llamada “Spotligth”, la cual es respaldada por la ONU y el Gobierno mexicano, señala el actor que en su función social como figura pública también está el ser motor de cambio.

“El verdadero cambio en el mundo se da cuando entre todos hacemos equipo y logramos cambiar en lo colectivo. Es fundamental que se respete el papel preponderante de la mujer en nuestro mundo, que se le otorgue el lugar que siempre se ha merecido y que dejemos de permitir que sucedan tantos feminicidios como pasan hoy”.

JL