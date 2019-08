La elegida de Antonio Banderas

La actriz mexicana Estibalitz Ruiz prepara sus maletas para irse a España e incorporarse a los ensayos de “A Chorus Line”, puesta en escena de teatro musical en la que compartirá escenario con Antonio Banderas. El estreno será en Málaga, en el mes de octubre, para después tener funciones en Bilbao, Madrid y Barcelona, en una gira que abarca hasta el 2020. Cabe señalar que con esta puesta en escena el malagueño abrirá las puertas de su teatro Soho CaixaBank en su tierra natal, en octubre.

En entrevista, la joven actriz y cantante mexicana platicó sobre su proceso para sumarse a esta producción: “Una amiga mía que vive en Madrid se enteró de las audiciones. Me mandó el contacto: había que mandar videos en línea para ver si la producción del Soho (Teatro del Soho CaixaBank) quería verme. Me dieron una cita. Así sucedió: me fui y fueron unos siete u ocho filtros de audiciones. Terminé los últimos dos callbacks en Málaga”.

Esta no será la primera vez que Estibalitz participe en “A Chorus Line”: “Le tengo un amor. La hice en 2010, aquí en México. Duró muy poco, fueron seis meses la temporada, por lo que siempre sentí que necesitaba más, que no había terminado de explotar lo que podía hacer en esa obra”.

Aunque el personaje que ahora interpretará es distinto, ya que “tenía otro de los protagónicos, ‘Cassy Ferguson’. Ahora voy a hacer a la latina, la puertorriqueña ‘Diana Morales’. Así surgió mi necesidad de ir a audicionar y de querer hacerlo: por el amor a la obra. Había otros elementos, como Antonio Banderas y la codirectora, Baayork Lee, que fue un elemento original de la puesta en 1975. Es aprender de primera mano el legado de Michael Bennett. También por eso quise audicionar”.

Estibalitz agregó sobre Baayork y Banderas: “Recuerdo haber visto un video en el que salía con ella y explicaban la historia de ‘Chorus Line’. Nunca me imaginé trabajar junto a ella. Lo que viví en las audiciones con ella y con Banderas creo que es un 10 por ciento de lo que puedo llegar a aprender. Es lo que me motiva. Poder saber de primera mano la información de los personajes, aunque les dé mi punto de vista, es una oportunidad única en la vida. A Antonio lo admiro desde muy joven. Tengo muy presente cuando vi ‘La leyenda del zorro’. Me enamoré de él. Es una figura que inspira. Estoy más que motivada”.

Los retos de un musical

Para la actriz, trabajar en el teatro musical representa mayores exigencias: “Somos como atletas de alto rendimiento. No es tan fácil. Hay que ser actor, poder cantar bien y, además, bailar. Este musical es el más difícil que he hecho en mi carrera, porque de verdad hace honor a lo que en Estados Unidos llaman ‘triple threat’ (triple amenaza). Ahora no todos los musicales tienen las tres disciplinas, pero eso es lo que hace a un actor de teatro musical: poder hacer las tres disciplinas al mismo nivel. La exigencia es también hacerlo ocho veces a la semana con la misma calidad que se hace el día del estreno. Es complicado, hay que desarrollar una fortaleza física, mental y emocional”.

Por ello la preparación nunca deja de ser una constante en su vida: “Un actor de teatro musical nunca se deja de preparar. Eso es básico: no importa que ya hayamos hecho 10 o 20 musicales, o si tenemos 20, 30 o 40 años. Para seguir haciendo musicales con calidad, hay que seguirse preparando siempre”.

Dejar un legado

Estibalitz habló de su formación y las diferencias que hay entre la educación artística en México y Estados Unidos: “Cuando estudié en Estados Unidos admiré mucho que de entrada desde que son niños les inculcan la cultura por el arte y el teatro. En México vamos mejorando, pero falta camino. Y segundo: cuando alguien dice ‘Quiero ser actor’, perfecto, pero también hay que tomar clases de ballet, de tap, de jazz, de canto. Les enseñan de todo, porque mientras más completos sean, más trabajo tienen. Es algo que ya empezamos a hacer en México”.

La actriz trabaja en docencia también: “Es algo que me gusta mucho, es parte de lo que es ser actor. Se deja un legado. Así como Michael Bennett le dejó algo valioso a Baayork Lee, y ella se lo sigue pasando a los nuevos actores, nosotros tenemos un compromiso con las nuevas generaciones. Más en estos momentos en los que la inmediatez de las redes sociales les hace creer que todo es rápido. Está bien que crean que sí se puede. Es una responsabilidad demostrar que no te llegan las cosas, pero puedes llegar si trabajas. Hay que despejarse de los teléfonos y ser proactivos”.

Entre las pantallas y el teatro

Con la agenda llena por su inclusión en “A Chorus Line”, Estibalitz tiene poco tiempo para otros proyectos, aunque tiene sus metas claras: “Quisiera seguir haciendo televisión. Hace dos años empecé a hacer también series. Mi deseo es hacer una película. Espero que con Antonio Banderas pueda aprender otro camino, buscar más oportunidades”.

A propósito de las series, Estibalitz señaló las diferencias al trabajar un papel: “Lo que me encanta es que resulta muy diferente al teatro. En el teatro hay que hacer una repetición, buscar esas motivaciones para vivir lo mismo que el día del estreno, aunque pasen cien funciones. En la televisión, no hay espacio para estudiar la historia desde cero, el desarrollo y el desenlace. Fue un reto muy grande, hay que estar seguro de quién es el personaje desde el día uno, aunque después sea muy diferente”.