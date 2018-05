La electrónica de Salón Acapulco

La música de Salón Acapulco es una fiesta que entremezcla diversos géneros de la electrónica con el sabor tropical. De allí el nombre de este proyecto, según platicó el dj en entrevista: “Comenzó hace cinco años, con la idea de ser un proyecto de música electrónica pero tropical: por eso Acapulco, que es conocida como una playa, internacionalmente. Con ese nombre se da la idea. Así nació el proyecto, haciendo fusión de géneros, como el house, el techno, con elementos tropicales, instrumentos como trompetas, percusiones”.

Los primeros intentos de mezclar esta música surgieron de manera empírica, frente al público: “Soy DJ, como DJ empezaba a mezclar, metiendo una canción de un género, otra de otro. De pronto sonó bien. En el estudio ya experimenté más con sintetizadores, cajas de ritmos, de pronto con congas. Cada canción toma su personalidad, pero siempre considero involucrar elementos propios de la música tropical”.

Con medio decenio bajo este nombre, el proyecto ha crecido: “Al principio era sólo tocar en fiestas como DJ. Hace tres años salió el primer disco, ‘Fandango’. Tuve la oportunidad de hacer el soundtrack de ‘Acapulco Shore’, el programa de MTV. Ahora es otro gran paso para el proyecto estar con una disquera como Universal, con la idea de apoyar artistas latinoamericanos para que tengan mayor presencia internacional”. Salón Acapulco lanzo estos días “Lemon Tree”, un sencillo del que será su segundo álbum.

Con la resonancia que ha tenido, el DJ se ha presentado en festivales, una experiencia para la que ha diseñado Salón Acapulco: “Me encanta, hay un show en vivo que está pensado para festival: con músicos y visuales de LEDS y todo. Va acorde, sincronizado todo. Ha sido buena experiencia, he tocado en varios alrededor del mundo. Es un proyecto muy para festivales”. Salón Acapulco tiene dos variantes de show: como DJ, donde se presenta sólo él, y con percusiones y trompeta.

Entre las anécdotas comenta una de hace un par de años: “Toqué en el Festival Ceremonia. Era de los primeros actos del escenario principal: ya estaba llenísimo. Fue una gran respuesta del público, no lo esperaba. Fue una locura: toda la gente bailando muchísimo, fue una gran sorpresa”.

Pero las giras y conciertos no lo alejan de la creación. Cuando no está en el escenario se la pasa componiendo: “Estoy todo el día en el estudio, siempre estoy creando. Hay cosas que se van quedando para futuras producciones. Es un jamming, es muy relajado al estar en el estudio. En el escenario siempre hay una adrenalina, no presión. Es un rush que se siente siempre en vivo por el hecho de compartir para tantas personas. Cuando son festivales puede haber 30 mil, 50 mil personas. Es otra experiencia, hay mucha energía”.

La importancia de sumar

Para darle otro toque a sus canciones, Salón Acapulco recurre a las colaboraciones: “Trato de mezclar y crear una canción nueva, que quizá yo podría hacer, pero con una colaboración es enriquecedora en la música. Busco colaborar con vocalistas para darles diferentes tintes a los temas”. Entre sus colegas invitados están Caloncho, Morenito de Fuego, Priscila de Quiero Club, o Yogui de Technicolor Fabrics: “El siguiente disco vendrá con más colaboraciones, son unas ocho”, adelantó. El sencillo que promocionan incluye a Vera Ver, artista radicada en Los Ángeles.

La manera en que invita a los músicos es espontánea en algunas ocasiones: “Ha sido por estar jammeando: como con Caloncho. Somos amigos, estábamos en el estudio y le mostré una maqueta. Le gustó y se la mandé. En otras ha sido porque nos presentaron amigos en común. O con el nuevo disco: lo hice en Los Ángeles y pude conocer a varios artistas. Así se van dando las cosas”.

Entre sus metas a largo plazo está incluir a colaboradores que admira desde hace tiempo: “Me encantaría hacer algo con Damon Albarn, de Gorillaz. Es un artista con el que me gustaría. O Snoop Dogg”.

Asiste

Salón Acapulco se presentará en el festival Akamba, a realizarse el 12 de mayo en Tequila (junto con artistas como Nicola Cruz, Niño Árbol, Cabizbajo, Buena Tarde, Matanza y Timber Timbre).

Próximamente estará en Querétaro, Monterrey, Ciudad de México, para luego salir a Europa.