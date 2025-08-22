Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte y éxito en la Era de Virgo

El Sol ingresó en el signo de Virgo el 21 de agosto y permanecerá en este hasta el 20 de septiembre, marcando un periodo de orden, análisis y transformaciones profundas, según las predicciones de Era de Virgo.

Este signo se encuentra bajo la influencia de la constelación de Virgo, la más grande del zodiaco y considerada una de las más poderosas.

En esta temporada, Mhoni Vidente menciona que Virgo estará liderado por dos cartas fundamentales del tarot: el As de Oros y el As de Espadas, que anuncian éxito, claridad y decisiones firmes.

Son personas que suelen guardar silencio frente a los problemas, pero cuando deciden expresar su enojo lo hacen de manera definitiva, sin dar marcha atrás.

En el plano sentimental, Virgo se caracteriza por ser un signo fiel, que ama profundamente, aunque siempre busca mantener viva la pasión, el deseo y la sensualidad en sus relaciones.

La temporada promete para los nativos de este signo cinco golpes de suerte, relacionados con cambios de casa o trabajo, cirugías estéticas exitosas, trámites de documentos como pasaporte, visa o residencia extranjera, así como la posibilidad de realizar inversiones importantes en propiedades o automóviles.

Pero no será Virgo el único bendecido bajo esta racha de fortuna; estos son los signos que tendrán suerte:

Capricornio

Se avecinan oportunidades laborales y un ascenso que recompensará su disciplina y esfuerzo, además de estabilidad financiera.

Tauro

Encontrará la ocasión de cerrar tratos comerciales o inversiones productivas, junto con un fortalecimiento en el terreno sentimental, donde la estabilidad y la pasión se combinarán.

Piscis

Tendrá un despertar creativo y espiritual, con noticias que pueden cambiar su rumbo profesional o personal hacia una etapa más plena.

Cáncer

Contará con protección especial en asuntos familiares, arreglos legales y mudanzas, además de un crecimiento en el área económica que le permitirá sentirse más seguro.

Los cinco signos estarán favorecidos en temas de lotería o ganancias inesperadas, con los números mágicos 09, 20 y 21, mientras que los colores de la buena fortuna serán el negro y el blanco, símbolos de equilibrio, protección y fuerza interior.

MF