La casa de los famosos: Así se vivió la intensa primera noche de nominados, esto debes saber

Un momento de estrés vivieron los 13 habitantes de "La casa de los famosos México" quienes vivieron su primera noche de nominación en donde "echaron su veneno" contra sus demás contrincantes.



La dinámica de vocación fue la siguiente: la jefa fue llamando uno a uno al confesionario para que las celebridades emitieran dos puntos contra un participante y otro punto, para alguien más, dando sus argumentos de por qué lo hacían. Al final, Galilea Montijo les dio la noticia que los nominados habían sido : Poncho de Nigris, quien desde el día uno estaba sentenciado por la decisión del público, además de Jorge Losa, Nicola Porcella, Marie Claire y Sergio Mayer.



El único inmune era Apio Quijano, quien es el líder de la casa por lo que tendrá el poder de salvar a uno de los nominados, esta noche, pero la condición es que dicha decisión no la puede consultar ni comentar con absolutamente nadie. "Todo es ganancia nadie se caiga, de los que están nominados nadie se caiga", expresó De Nigris al finalizar esta gala en donde se recordaron algunos de los mejores momentos que ha habido en estos pocos días.

Algunas nominaciones sorprendieron como por ejemplo la que hizo el Apio, quien le dio dos puntos a Nicola, compañero que invitó a dormir a la suite del líder y que previamente había dormido en un tapate de yoga. "Lo mandé a dormir al piso y a la suite y creo que con eso tuve oportunidad de conocerlo; sin embargo, siento que a pesar de ser un buen ser humano, no tengo esa conexión, siento que somos muy diferentes él y yo".



El otro punto se lo dio a Jorge porque dijo que con el que menos se conectó, pero además se quejó de que Losa tiene mucha química con Ferka, pues ambos coincidieron en el programa "Inseparables" de Televisa. "Puede ser favorable porque pueden hacer equipo, alianza, pero a su vez pierdes mucho la oportunidad de conocerlos como individuos, eso ha hecho que no pueda intimidar, conectar con él", dijo el integrante de Kabah. Wendy le dio dos puntos a Jorge porque considera que no encaja mucho con él y uno a Ferka pues siente que no ha hecho mucho clic con ellos dos.



"Siento que los dos dicen muchas cosas de que son novios, no sé, no me importa, pero siento que se hacen miradas cuando estamos hablando de algo de algún tema o no les parece algo se hacen miradas". De Marie Claire se quejaron de que supuestamente tiene un carácter temperamental, incluso con De Nigris tuvo una discusión horas antes, Ferka también votó en contra de la novia de José Manuel Figueroa.

"He visto que ha tenido que ha tenido reacciones de cero a 100, un poco explosivas", dijo Ferka a quien le dio un punto, mientras que le dio dos a Sergio Mayer por considerarlo manipulador. Bárbara Torres también votó por Mayer con dos puntos porque "ayer trató de manipular bastante a todo el grupo y no hizo lo que tenía que hacer y a Nicola es un chavo que no tiene personalidad".



La tabla de nominación quedaron así: Jorge 10 puntos, Nicola nueve puntos, Marie Claire siete punto y Sergio con seis puntos, hasta aquí ellos cuatro más Poncho son los nominados quienes podrán ser salvados en lacasadelosfamososmexico.tv/vota



Los demás que recibieron puntos, pero que se salvaron fueron: Raquel Bigorra con cuatro puntos, Emilio Osorio, Ferka y Sofía Rivera Torres, los tres con un punto.

FS