La barranca llega hoy al CAE

La Barranca llega hoy al Conjunto de Artes Escénicas (CAE) para presentar su nuevo álbum, “Lo eterno”. José Manuel Aguilera, guitarrista y vocalista, comenta en entrevista que durante el concierto harán versiones muy fieles a las que vienen en el disco, y es que con la experiencia de ya varios conciertos con “Lo eterno”, para el autor de los temas se fueron develando detalles de sus composiciones: “Me ha sorprendido que ciertas canciones en vivo adquieren personalidades más radicales. Específicamente la que da título al disco. Es una pieza que empieza con un fade in, suave. Lograrlo en vivo es interesante, podemos hacerlo más dramático con las dinámicas. Es tan suave como en el disco, pero en el momento en el que explota lo hace mucho más fuerte”.

“Lo eterno” se une a una discografía conformada por una decena de discos de estudio, de los que el grupo sigue interpretando canciones: “Tratamos de que haya una convivencia. En la medida de lo posible incorporamos a Yann (Zaragoza, tecladista) en el repertorio tradicional. Muchas canciones que tocábamos sin piano ya tienen arreglos. Aunque sean cosas pequeñas… En ese sentido hay un trabajo de homogenización de la música anterior. Las vamos entrelazando. Creo que conviven muy bien”.

Método de escritura

Sobre la dinámica que aplica José Manuel para escribir su música, comenta que en esta ocasión recurrió a nuevas herramientas (como el ipad) y es justo esta innovación la que buscó imprimir también en las letras: “Uno busca diferentes aproximaciones con tal de resolver una cosa. Se dice fácil, pero al estar allí tratando de solucionar una canción, cualquier recurso es válido. En este caso también utilicé algunas técnicas que no había empleado. Hay una consciencia más aguda desde el punto de vista del autoeditor: quitar cosas”.

Cabe señalar que en el repertorio de La Barranca temáticamente hay referencias a temas sociales. De ello y el momento actual, Aguilera comentó: “Estamos inmersos en unas circunstancias complejas a nivel país. Así que siempre es interesante intentar hablar de eso, no necesariamente denuncias: simplemente poner en una canción esas impresiones que la realidad mexicana despierta. La música, como todas las ramas del arte, refleja el contexto en el que son creadas y a veces pareciera en la música popular mexicana que la realidad no existe, sus canciones hablan de temas amorosos, desde lugares muy trillados… Es algo antinatural. Tiene que haber esas presencias de la realidad”.

Los gustos de José Manuel

Al igual que el arte es un reflejo del tiempo de quien lo crea, también es un reflejo de sus propias influencias y hábitos. José Manuel platicó sobre lo que escucha y lee en estos días: “Una de las cosas que me gusta es redescubrir cosas que no oí en su momento, autores, libros. Esas cosas nutren, motivan. Cuando estábamos haciendo ‘Lo eterno’ oía músicos alemanes de los setentas, del krautrock: Can, Neu. Son grupos viejos que conocía, pero no tan a fondo. Me gusta mucho el periodo de Miles Davis de los setenta, después de Bitches Brew. O un grupo llamado Low, o el último disco de Radiohead. Cosas de electrónica, como Aphex Twin, John Hopkins”.

Asiste

La Barranca en el Conjunto de Artes Escénicas, Sala Plácido Domingo, sábado 22 de septiembre, 21:00 horas. Boletos en taquilla: de 300 pesos a 650 pesos.