La atrevida pose de Kylie Jenner y su novio

Kylie Jenner y su novio el rapero Travis Scott sorprendieron al aparecer juntos en la portada de una revista con sugerentes poses luego de haberse convertido en padres de la pequeña Stormi.

Jenner, catalogada como una de las mujeres mejor pagadas en 2018 según Forbes, aparece muy sensual junto a Travis Scott en la portada de la revista "GQ".

En redes sociales se han dado a conocer algunas de las candentes fotografías en las que Kylie muestra sus encantos físicos.

Gracias al reality televisio "Keeping Up with the Kardashian" y a su marca de cosméticos Kylie Cosmetics, Kylie Jenner ha ganado en el último año 166.5 millones de dólares.

