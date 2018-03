La alfombra se vistió con “M” de mexicanos

El talento mexicano destacó durante la alfombra roja previa a la ceremonia de premiación de la 90 edición del Oscar; en ella, desfilaron los actores Gael García, Salma Hayek, Eiza González y Eugenio Derbez, junto con el director tapatío Guillermo del Toro, nominado a Mejor director, y Natalia Lafourcade, quien cantó en vivo, junto a Gael, “Recuérdame” de la película “Coco”: “Cuando escuché que la canción estaba nominada pensé, ‘Dios mío, ahora me van a hacer cantar’ y voy a dar lo mejor’”, declaró Gael a su paso por la alfombra.

Salma Hayek. La actriz vistió un modelo con lentejuelas y diamantes. AP

Por su parte, Lafourcade no dudó en expresar el amor que profesa por México y “decirle a toda mi gente que aquí estoy. Cuando uno va con amor en la vida trabajando por sus sueños suceden cosas que uno no imagina cómo estar aquí”. Y, más allá de sus palabras, lo demostró con su vestido negro largo con holanes, diseñado por el mexicano Francisco Cancino, el cual lució junto con aretes dorados elaborados en Oaxaca. Hayek optó por un vestido de tonalidad lila con detalles en diamante firmado por Gucci; aunque la mayoría de las impresiones que dejó fueron negativas, provocando comentarios en redes sociales que señalaban peyorativamente los abalorios de su vestuario… “Salma no supo que ponerse, y se puso todo”, se podía leer en Twitter.

Eiza González —invitada junto con Eugenio Derbez como presentadores— llamó la atención con un vestido vibrante largo de color amarillo de la marca Ralph Lauren, combinado con accesorios discretos, lo que desembocó en un look minimalista que gustó a la mayoría de los espectadores, aunque fue catalogado como inadecuado para los premios de la Academia y más apropiado para una fiesta en la playa o para la temporada primaveral.

Eiza González. La actriz confió en su belleza y lució un atuendo amarillo. AP

Finalmente, el comediante y productor Eugenio Derbez mostró —a su paso por la alfombra— unas mancuernillas que le regaló su hair stylist Bernardo Javier, elaboradas con plata, de diseño sobrio y grabadas una con su nombre y la otra con el mensaje “Overboard”, el cual se relaciona con su más reciente película todavía en proceso de producción.

Natalia Lafourcade. La cantante desfiló con un diseño nacional firmado por Yakampot de Francisco Cancino. AFP

Darla K. Anderson vistió diseño de mexicana

La famosa productora de la película, “Coco” de Estudios Pixar, Darla K. Anderson vistió para la entrega de los premios Oscar un diseño exclusivo de la mexicana Carla Fernández. No cabe duda de que la noche de anoche el talento mexicano estuvo desbordado por todos los rincones del Dolby Theatre.

Carla Fernández y Darla K. Anderson se unieron para crear un look totalmente novedoso y artístico. El conjunto está integrado por una capa de lana con un calado de piel dorada hecho a mano por artesanos mexicanos —el calado es una técnica conocida como charra— y muy famosa entre los miembros coloniales de esta comunidad por la sofisticación y porte que las piezas caladas en piel dorada representaban para ellos. Sin duda un diseño exquisito y elegante.

Cabe destacar que Carla Fernández se posicionó como una de las más prometedoras diseñadoras mexicanas gracias a su estilo sólido que tienen que ver con la forma en la que se expresa a través de la arquitectura humana y de los colores sombríos de nuestro México, dando así como resultado un elegante y digno look de alfombra roja.