La Voz de Zapopan: Edgar Espinosa gana el concurso

La noche de este domingo 5 de junio marcó la fecha decisiva para el concurso de canto La Voz de Zapopan, que impulsa el gobierno municipal en conjunto con patrocinadores, un magno evento donde Edgar Espinosa se llevó el triunfo y dejó a Luis Colmenares y a Raymundo López en segundo y tercer sitio, respectivamente.

Así, con agradecimientos a Víctor Chidán y su equipo, la bienvenida oficial destacó la cultura "como eje prioritario" para el gobierno zapopano; de igual forma, el público fue recibido por un performance de danza circense y dio paso a las presentaciones de Chidán y Esmeralda Cervantes, quienes hicieron un recuento del certamen.

Edgar Espinosa se llevó el triunfo y dejó a Luis Colmenares y a Raymundo López en segundo y tercer sitio, respectivamente.EL INFORMADOR / G. Gallo

Gran producción

Por lo que toca a la producción, más allá del majestuoso escenario de la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander y el escenario con su impactante iluminación, por tratarse de un programa a transmitirse en vivo se cumplió debidamente con los tiempos y la orquesta mantuvo el entusiasmo de los espectadores, a lo que se suman las conexiones continuas a backstage y llamados a conectarse en redes sociales para apoyar a los participantes favoritos.

La tarea de definir a los ganadores (de entre 11 participantes, puesto que uno se reportó enfermo y no se presentó a la competencia) quedó en manos de Teo González, Omar Alonso, Valente Pastor, Eduardo Ortiz, Alejandra Orozco, Ana Laura Tanaka, Belén Rodríguez, Ricardo Caballero, Alex Ramírez, Juan Luis Nuñez y Cristhoper de Alba, titular de Cultura Zapopan.

EL INFORMADOR / G. Gallo

Compañerismo y apoyo

Diego Prieto, tras su actuación, dejó en claro que entre concursantes "se ha dado un compañerismo muy padre", por lo que, "gane quien gane, lo tiene muy merecido y todos vamos a estar contentos" por ello.

Por otra parte, la emoción y el ingenio fueron el común denominador para las porras que vitoreaban -con letreros, pancartas y parafernalia diversa- a los concursantes desde palcos y plateas hasta los niveles superiores del recinto.

Una voz y un veredicto

Tras las interpretaciones de los 11 finalistas, tocó turno de tomar el escenario al invitado especial de la noche, "una de las mejores voces de Latinoamérica", el cantante Francisco Céspedes -que instantes atrás, en entrevista, aconsejó a los concursantes conducirse con "libertad" en todo lo que hicieran-, quien deleitó a la audiencia con temas como "You are so beautiful", "Pensando en ti", "Nadie como tú" y "Esta vida loca", para retirarse con una ovación de pie.

Detesta firma, concluida la fase de deliberaciones, el jurado dio a conocer a los tres ganadores, de una terna de cinco seleccionados, donde destacó Edgar Espinosa, ganador absoluto, quien recibió su premio de manos del presidente municipal, Juan José Frangie.

EL INFORMADOR / G. Gallo

MF