El talento tapatío que conquistó los Premios CLIOS 2022

Un nuevo galardón internacional se suma para el talento mexicano y a través del ingenio que Juan Carlos Enríquez ha desarrollado en la música, es que este tapatío ha sido reconocido en dos categorías de los Premios CLIOS 2022, prestigiado certamen considerado como el Oscar de la publicidad a nivel global.

El compositor Juan Carlos, quien ha resaltado por su trabajo sonoro en destacadas producciones como la serie animada “Maya y los tres”, de Netflix y en “Narcos” durante sus primeras tres temporadas, por ejemplo, charla con EL INFORMADOR sobre su emoción por formar parte del equipo de producción premiado en los CLIOS desde la agencia Walker, que fue la responsable de desarrollar la publicidad promocional “The Getaway Driver” para el videojuego “Forza Horizon 5” de Microsoft Xbox.

Juan Carlos puntualiza que la relevancia de ganar dos galardones CLIOS en las categorías bronce de “Mejor uso de música en una película o video” (de más de 61 segundos) y “Mejor uso de música en tráiler o teaser” (de más de 61 segundos), no solo se enfoca en el lenguaje cinematográfico que Walker propuso, pues en pantalla y detrás de cámaras hay más talento mexicano y latino que fue clave para lograr este video que tiene como protagonistas a la cantante colombiana Karol G y al actor tapatío Cristo Fernández, reconocido por la serie de Apple TV “Ted Lasso”, además de que “Los Pérez”, es decir, la mexicana Tania Verduzco y el chileno Adrián Pérez, estuvieron al frente de la dirección de este video live-action de “The Getaway Driver”, de tres minutos de duración, lanzado en noviembre del 2021.

“Me llamaron para este proyecto de XBOX, porque era para la promoción del juego de coches ‘Forza Horizon 5’, que está basado en México, es un juego de carreras que pasa por todo México y ellos quería jugar con esa idea. Me llamaron porque soy de México, saben que conozco el estilo y las idiosincrasias de la música mexicana, que ya tenía experiencia haciendo música para videojuegos y películas”.

El toque perfecto

Egresado de Berklee College of Music (Boston), Juan Carlos señala que su experiencia en el mundo de los videojuegos no es nueva, pues ya había estado inmerso en la producción sonora de “Far Cry 6” (de Ubisoft), por ejemplo, en donde figuran personalidades como Giancarlo Esposito (“Breaking Bad”) y que son ejemplo de las nuevas tendencias que apuestan por incrementar la experiencia sensorial del jugador.

“Fue una aventura muy grande desde lo musical. Me dieron referencias, pero traté de encontrar un sonido más único, que hiciera referencia a sonidos mexicanos, por eso usé la guitarra acústica y una trompeta tipo mariachi, que es el hilo que une a todas las escenas de este anuncio, lo traté como si fuera la escena de una película, fue muy a la medida, no de fondo, sino yendo muy de la mano con la acción”, expresa Juan Carlos al destacar que la filmación de “The Getaway Driver” se realizó en distintas localidades de México, como en Ciudad de México, la costa de Veracruz y la selva de Chiapas, por ejemplo.

“Hasta que vi del video reconocí a Karol G y a Cristo Fernández, fue una sorpresa que tuve que mantener en secreto por varios meses hasta que salió el anuncio, que fue un estreno global. Sí ha sido una gran satisfacción y sorpresa que sea reconocido junto con Walker -la agencia- para estos premios, porque realmente yo no me consideraba un compositor para publicidad, porque mi trabajo principal ha sido en cine y televisión, pero por otras tangentes me he ido a los anuncios también cuando me llaman”, indica Juan Carlos al memorar que junto a Walker también había trabajado para anuncios en el Super Bowl.

Lo que viene

Actualmente el tapatío Juan Carlos Enríquez se encuentra en producción sonora para una nueva serie de Netflix, así como filmes mexicanos en puerta para HBO Max y Prime Video de Amazon.