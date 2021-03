Belinda, María José, Camilo, Mau y Ricky tuvieron una noche llena de sorpresas en la tercera noche de audiciones de la Voz Kids México.

El escenario del reality show se prendió con la interpretación de Alexis Rodriguez con el tema "Decídete". El pequeño de nueve años se unió al equipo de María José.

Una de las voces que más sorprendió fue el pequeño Randy Ortiz, quien enamoró a los jueces con su historia.

El pequeño de 11 años viajó desde Chihuaha para cumplir su sueño de ser cantante de música regional.

Randy contó que ayuda a su papá en el trabajo."Además de que me gusta la música, me gusta ayudarle a mi papá en su trabajo porque mi papá es albañil. Y me gusta mucho ir a ayudarle. Le paso los ladrillo", dijo el pequeño a los jueces.

Ortiz se ganó el corazón de Belinda con el tema "Mi Enemigo el Amor".

El niño originario de la Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua expresó su admiración por Cristian Nodal, pareja de Belinda y señaló que por eso había escogido a la cantante, ya que quería una foto con los dos.

Equipo Belinda

Además de Randy, Carlos y Romina se unieron al equipo de la cantante de "Ángel".

Equipo Camilo

Camilo sumó a su equipo a Óscar y Camila. el pequeño Óscar Patricio se conmovió al ver que los jueces se voltearon para que fuera parte de sus equipos.

El niño de 10 años es originario de León Guanajuato e interpretó “La bamba” en el escenario.

Equipo María José

María José integró a su equipo a Alexis y Johan.

Johan Herrera hizo girar la silla de la Josa con el tema Perdóname. El pequeñito le prometió a la cantante de "Prefiero ser tu amante" que trabajaría los nervios en el escenario.

Equipo Mau y Ricky

Por último, el equipo de Mau y Ricky sumaron a Tati Pascual y a Alexandra Marie para concursar en su equipo.

Alexandra de 11 años hizo girar las sillas de todos los jueces, sin embargo decidió unirse al equipo del dúo venezolano.