Edith Márquez: “Siempre soñé con cantar en una pelea de Julio César Chávez”

La noche de este 19 de junio se vestirá de gala y es que todo está listo para que suene la primera campanada de lo que será el evento “Tribute to the Kings” -transmitido por Azteca 7-, donde la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, se subirá de nuevo a un cuadrilátero montado en el estadio Jalisco. Enfrentará a Héctor “Machito” Camacho.

La encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano será la cantante Edith Márquez, quien en entrevista con EL INFORMADOR comparte los sentimientos que la abrazan por participar en este homenaje y regresar a un escenario en vivo, tras la pandemia.

“Esta es la mejor manera de retornar después del COVID-19 y de toda esta situación que ha venido a sacudirnos tanto; este es un evento donde va a pelear la leyenda viviente, Julio César Chávez, que es orgullosamente mexicano. Me honra poder cantar el Himno Nacional en esta pelea que es muy esperada por todo México y todo el mundo, porque Julio César es reconocido a nivel internacional por ser el campeón”.

La intérprete de “Mi error, mi fantasía” sólo tiene palabras de admiración al hablar sobre el pugilista, a quien califica como un gran ser humano: “Julio César es un gran ser humano, yo no tengo que decirlo porque él lo ha demostrado con todo lo que ha hecho, por toda la gente a la que ha ayudado con esa clínicas maravillosas que le salvan la vida a las personas… Es un enorme ser humano, que además es el número uno”.

Bien dicen que “el que busca, encuentra” y esta frase le queda como anillo al dedo a Edith, quien comparte que la invitación para interpretar el himno la buscó ella: “Yo tengo una amistad con Julio César y la verdad yo me invité, porque me atreví a decirle que además de ser amigos hay un respeto y admiración muy grande… Él y yo estuvimos juntos en un evento el año pasado y fue algo muy bonito poder conocerlo; además, conoció a mi papá, y pues Julio es su máximo en la vida, igual que para mi hermana y para mí, porque nos encanta el boxeo; y pues el campeón siempre va a ser el campeón y qué mejor que esta pelea sea en el estado más representativo de México; de Jalisco viene todo lo más mexicano, como el mariachi, el tequila… Así que me animé, me dijo que sí y pues yo feliz de poder compartir este momento con él y verlo triunfar”.

Edith agrega que ella siempre soñó con interpretar el Himno Nacional en una pelea de Julio César: “Es bien curioso, yo veía al señor Vicente Fernández que cantaba en sus peleas, cuando Julio estaba en sus mejores momentos y peleaba en Las Vegas… Y yo pensaba ‘qué increíble debe ser estar ahí cantando el himno con el campeón a un lado’, y ahora la vida me está dando la oportunidad de cantar en una de sus peleas y eso me tiene muy contenta”.

Al cuestionarla si está nerviosa por interpretar el Himno Nacional Mexicano en vivo, responde que “el nervio siempre existe; de hecho, ya van dos veces que lo he cantado en vivo y siempre me ha ido bien. La última vez que lo canté fue en una pelea del “Canelo” en el Madison Square Garden, en el 2018, y todo muy bien… Sí me da nervio, pero el miedo siempre hay que utilizarlo a nuestro favor”.

Sobre el tiempo que permanecerá en Guadalajara tras la pelea, comentó que le gustaría quedarse a vivir en tierras tapatías: “Me encanta Guadalajara, es un lugar hermoso, pero el domingo es el Día del padre así que me voy regresar porque quiero festejar a mi papá”.

Comparte que pasará el día en compañía de su hermana, sus padres, sus hijos y su sobrino: “Lo estaremos festejando, porque tenemos la bendición de tenerlo bien, es un hombre fuerte, está sano y vamos a estar con él”.

Sin polémicas con Bosé

Actualmente, Edith Márquez participa como coach en la temporada 2021 de “La Voz”, programa que ha levantado la ceja de más de un usuario de las redes sociales, quienes señalan que Miguel Bosé -también coach- ha sido grosero tanto con Edith como con María José; sobre estos rumores aclara: “La gente ya sabes que luego no tiene otra cosa mejor que hacer que criticar… Para mí está siendo una experiencia bonita, me la estoy pasando muy bien. Con María José tengo una amistad de toda la vida, es una tipaza; y con Jesús y Miguel Bosé jamás había tenido la oportunidad de trabajar, pero además de que son grandes artistas, son unos seres humanos hermosos; me estoy divirtiendo mucho; sobre todo con Miguel, quien es una persona muy divertida, nos hemos reído mucho”.

A la espera de la vacuna

Sobre la pandemia la cantante señala que “la pandemia ha sido una situación muy dura, porque perdimos muchas personas, conocidos; gracias a Dios yo no he perdido a ningún familiar, pero toda esta situación ha venido a hacernos mejores personas, más compasivos, comprensivos, generosos. Yo antes daba las cosas por hecho y hoy sé que nada tienes seguro… La vida nos enseñó que nada tenemos asegurado más que para donde vamos a terminar todos y espero que nos falten muchos años por vivir. En lo particular tuve un recorrido interesante conmigo misma, porque pude tener un trabajo muy duro de introspección y de autoconocimiento. Tuve la oportunidad de hacer cosas que estaban pendientes por tanto trabajo… Y ahora parece que ya comienza a haber una luz al final del túnel y vamos a ir haciendo en México eventos al aire libre y luego regresaremos a los escenarios cerrados”.

Al cuestionarla si ya se vacunó contra la COVID-19, agrega que aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero que ya se anotó y espera la llamada de las autoridades: “Tengo la responsabilidad de vacunarme, porque nosotros tenemos la responsabilidad de seguir cumpliendo con nuestro trabajo; los artistas estamos expuestos a tener contacto directo con mucha gente y por ello es importantes estar sanos y fuertes… Y es que primero Dios viene mucho trabajo y tenemos que estar bien”.