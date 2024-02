Este lunes 5 de febrero, el programa unitario “La Rosa de Guadalupe”, el programa más visto de la televisión abierta mexicana, estará celebrando 17 años de transmisiones. Si bien no se prepara un festejo en particular por este aniversario a través de un episodio especial, el proyecto bajo la producción de Miguel Ángel Herros, cuya idea original es de Carlos Mercado, se refrenda como una emisión generacional que sigue muy vigente en el gusto de la audiencia.

EL INFORMADOR conversó con Carlos sobre estos 17 años de trayectoria del programa, donde explicó que en abril próximo se estará transmitiendo el episodio 2000 y ahí si planean un contenido especial. “Gracias a la audiencia y por supuesto a la Virgen de Guadalupe, pues considero que el verdadero milagro es que estemos celebrando 17 años”.

Expresa que además de presentar temáticas relevantes y vigentes, el programa sigue atractivo porque el formato es fresco con historias cortas, “que las tramas comiencen y terminen el mismo día, ha sido un factor importante donde la audiencia se siente completamente satisfecha cubriendo sus necesidades de entretenimiento y también algunas cosas informativas que de repente nosotros ponemos y que la audiencia puede encontrar interesante. Además, creo que desde su creación, el formato está hecho para ir de la mano de las inquietudes del público; es decir, siempre estamos al pendiente de los temas que le ocupan a la gente”.

“La Rosa de Guadalupe” también ha sido una plataforma importante para los nuevos valores de la actuación; de hecho, muchos de ellos ya triunfan en el cine, la música, el teatro y la televisión: “El programa tiene una necesidad de actores bastante amplia, donde la misma empresa invita a sus recién egresados a echarse sus pininos dentro de la actuación. El señor Eugenio Cobo, quien es el director artístico del CEA, me ha invitado todos los años a ser uno de los sinodales que escoge a los actores de nuevo ingreso a la escuela y me da mucho gusto que tres años después los tenemos en nuestro programa, pues somos una plataforma para darlos a conocer y que ellos puedan adquirir experiencia para que luego puedan no sólo cubrir todas las pantallas de Televisa, sino también las de todas las televisoras y el cine de habla hispana”.

Cabe señalar que el show también tiene un auge en redes sociales a través de memes, “nosotros estamos conscientes de ello, me divierto mucho con los memes, incluso quisimos hacer un libro, pero no se pudo hacer el proyecto porque hay tantos memes que no sabemos la autoría de quiénes los hicieron”. Reflexiona que ellos han propiciado como producción desarrollar escenas icónicas que llamen la atención en redes sociales. “Incluso, ellos (los usuarios) piensan que es comedia involuntaria, pero no lo es como ellos creen, pues es una manera de empatarse a lo que son las redes sociales, las cuales están llenas de este tipo de escenas y de cosas, así que nos hemos filtrado por ahí para llamar la atención y que vayan a nuestro canal (de YouTube) a terminar de ver el programa”.

Finaliza al decir que los temas que próximamente la audiencia verá en pantalla serán sobre la unión de las familias y los seres humanos, en coyuntura con las elecciones que están en puerta, señala que se abordarán los valores y cuestiones positivas en la humanidad.

En contexto

“La Rosa de Guadalupe” presenta tramas que abordan temas y problemáticas de actualidad, convirtiéndolas en historias de lucha y esperanza. Desde su estreno el 5 de febrero de 2008, el proyecto ha sido la emisión más vista en los horarios en que se ha transmitido. En 2023, 97% de sus emisiones se ubicaron en los tres primeros lugares del top ten de la TV abierta nacional.

A la fecha, “La Rosa de Guadalupe” cuenta con más de mil 970 capítulos, lo que representa más de tres mil 700 horas de transmisión. En estos capítulos han participado más de seis mil actores.

“La Rosa de Guadalupe” se ha exportado a 15 países: Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Además, el programa ha sido galardonado con el premio NATPE como el show más exportado de América Latina y ha obtenido más de 10 Premios TV y Novelas. También, ha sido reconocido con los Premios Produ como el mejor programa unitario de la televisión mexicana.

En 2023, el capítulo de mayor rating fue “Bruto”. Se transmitió el 20 de febrero y registró una audiencia de siete millones 779 mil personas, de acuerdo con datos de Nielsen Ibope México. En redes sociales, “La Rosa de Guadalupe” cuenta con 54.3 millones de seguidores. El programa se transmite de lunes a viernes a las 19:30 horas por Las Estrellas.