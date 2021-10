La Minerva sube de peso y se pone cubrebocas para celebrar al cine

Todo está listo para que arranque el próximo viernes la novena edición de la Gran Fiesta del Cine Mexicano, a celebrarse del 15 al 22 de octubre, con funciones presenciales en CINETOP Atemajac y Cinemex Sania.

Este evento es organizado por Ernesto Rodríguez, creador de la primera Muestra de cine jalisciense, hace nueve años; Frank Rodríguez, codirector; Manuel Villaseñor, coordinador y Rolando Ruiz, patrocinios.

El festival es una plataforma de apoyo a la producción y exhibición de cine mexicano, en el que productores nacionales, particularmente tapatíos, podrán dar a conocer su trabajo.

Las cintas en competencia este año serán: “When You Are Gone”, “No dejaré de buscarte”, “Poderoso victoria”, “Homicidio culposo” y “Los Lobos”.

El jurado estará conformado por Romelia Álvarez, directora general de la delegación Jalisco de Canacine; Arturo Villaseñor, guionista; y Guillermo Vaidovits, crítico de cine, quienes premiarán las categorías a Mejor director, película, actor, actriz, foto, y película más taquillera.

“Aunado a las cintas en competencia, tenemos muchos estrenos como: “La odisea”, “Who Speak Love”, “Por mi hija”, “Todo”, “Virgen de San Juan, cuatro siglos de milagros”, "Rumba love", entre varias más”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR Frank Rodríguez, codirector del festival.

Las cintas ganadoras serán reconocidas con una estatuilla del monumento La Minerva bañada en bronce, cuyo diseño especial fue creado por Erasmo Rodríguez, monero con plastilina y actor, quien estudió con Rigo Mora, uno de los principales animadores de Jalisco.

La pieza es una creación que hace alusión a los efectos del COVID-19, pues La Minerva además de subir de peso, portará cubrebocas.

Esta edición es el regreso del evento luego de que en 2020 no se realizó por las condiciones sanitarias que privaban por el Coronavirus.

"Muchas películas llegaron a plataformas, pero jamás tuvieron su lanzamiento en cines, aquí es la oportunidad de verlas en pantalla grande", destaca Frank Rodríguez.

Hace casi una década, cuando comenzó la Gran Fiesta del Cine Mexicano, en Jalisco se producían 10 cintas al año, ahora se ha duplicado el trabajo.

Durante la pandemia la “Perla Tapatía” se ha convertido en el fuerte de series y películas procedentes de diversas entidades, luego de haber sido la primera en abrir sus puertas a las filmaciones y grabaciones.

"When are you gone" de Rafa Altamira, con talento extranjero, así como "Who Speak Love", protagonizada por Cristo Fernández, la estrella de la serie “Ted Lasso”, también forman parte de programación.

"Rumba love", de Guillermo Iván, integra la Fiesta, que no contempla funciones online, pues la idea es recalcar la importancia de la taquilla.