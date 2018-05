"La Mars" les contesta a Eugenio Derbez y a Adela Micha

Los días pasados ha circulado un video en el que Eugenio Derbez, en entrevista con Adela Micha, se sorprende de que jóvenes le quieran cobrar por trabajar en sus redes sociales.

"Oye, necesito alguien que me lleve mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas entonces quiero ver si te vas conmigo. 'Sí, claro que sí, cuánto me van a pagar'. No lo puedo creer", dijo el actor.

A partir de esta polémica es que Marcela Aguirre, mejor conocida como La Mars, publicó un video a través de YouTube donde habló sobre el comentario de Derbez.

"No es increíble. El manejo de redes es un trabajo. Se le invierte tiempo, cabeza, esfuerzo, dedicación. Y ustedes que viven del medio artístico, que son artistas, deberían reconocerlo más que nadie", comentó.

La Mars recordó el escándalo que tuvo con Adela porque aseguró le quiso cobrar por una entrevista. Para hablar con la chica que se hizo famosa por quejarse del "sistema educativo retrógrado", hay que mandar temas o preguntas por anticipado y, si debe trasladarse, hay que comprar dos boletos de avión, viaje redondo, y asegurar hospedaje en hotel 4 estrellas

¿Quieres entrevistar a La Mars?, saca entre dos mil y cinco mil pesos

La joven aseguró que se confundió porque dos personas del equipo de Micha le decían cosas diferentes, por lo que pidió que hablaran con su mánager.

"Hablé con un amigo de mi mamá y me dijo 'Yo te ayudo, me pongo en contacto con ellos. Diles que de ahora en adelante se comuniquen conmigo. Yo seré tu mánager'. Entonces eso fue lo que les dije y les dejé de contestar, con instrucciones de esta persona", relató.

"Adela, querida, nunca tuve intenciones de cobrarte", comentó La Mars y aseguró que ojalá lo hubiera hecho porque si la comunicadora revisara sus estadísticas en redes sociales "tú no eras nadie, corazón. El hecho de que tú te relacionaras conmigo te hizo crecer en redes".

"Lo que me causa conflicto es que denigren el trabajo de un joven solo porque tú tienes fama", comentó la chica que se hizo famosa por un video en el que aseguró dejar la escuela por el sistema que calificó como "retrógrada".

