“La Ley y el Orden”: ¿Adaptarán juicio de Johnny Depp y Amber Heard?

Siendo el juicio de Johnny Depp y Amber Heard uno de los más polémicos y mediáticos en la historia de las estrellas de Hollywood, tal parece que este suceso será llevado a la pantalla, y aunque durante el proceso legal los fans teorizaron sobre cuál director y actores podrían interpretar en una película la tóxica relación que vivieron, todo parece indicar que una popular serie policiaca será la responsable de hacer su propia adaptación de lo sucedido en el tribunal de Virginia.

Diversos medios como Entertainment Tonight comenzaron a difundir las imágenes que se han filtrado de lo que serían las supuestas grabaciones de uno de los capítulos de la temporada 24 del popular programa “La Ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE)”, pues en éstas se observan tomas en el exterior de un juzgado y se aprecia a la investigadora de la Unidad de Víctimas Especiales “Olivia Benson” (interpretada por Mariska Hargitay), junto a la actriz Julia Goldani Telles, de quien se rumora sea la responsable de encarnar a Amber Heard en esta adaptación.

Aunque bien podría tratarse de cualquier otro tema o caso, los medios estadounidenses y el público señalan que otros detalles de las imágenes, que muestran a posibles “fanáticos” o “seguidores” con pancartas de apoyo hacia “Kelsey” y “Austin”, replicando así cómo, principalmente los fans de Depp, se dieron cita afuera del tribunal durante cada día del juicio que fue televisado y expusieron públicamente las declaraciones, defensas y posturas de los implicados, en este caso de Johnny Depp y Amber Heard.

De momento no hay una confirmación oficial por parte de la serie “La Ley y el Orden”, sin embargo, a través de su historia el programa ha retomado casos reales y adaptados desde la ficción, por lo que no se descarta que en esta ocasión se aborde el juicio que Depp emprendió contra su ex esposa Amber Heard, luego de que ella lo acusó de violencia sexual y doméstica y afectar su carrera profesional, y que derivó un fallo a favor mayoritariamente para Depp y la sentencia para Amber de pagar 10 millones de dólares al no mostrar las pruebas suficientes para su defensa.

MF