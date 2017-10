“La Isla” flota hacia su final

La sexta temporada de “La Isla” llega hoy a su último capítulo en punto de las 23:00 horas a través de la señal de Azteca 7. Y lo hace con la promesa de elevar la adrenalina al máximo, prometiendo de paso revelar cuál será el destino de los cuatro finalistas.

La prueba definitiva con la que se coronará al campeón estará conformada de una recopilación de algunos de los juegos que se presentaron a lo largo de los capítulos anteriores. Serán alrededor de 20 desafíos diferentes los que pondrán a prueba a los cuatro finalistas, anota Alejandro Lukini, presentador del programa por sexto año consecutivo.

Lukini asegura que la final tendrá mucha competencia y mantendrá al filo del asiento a la audiencia. “Se verán juegos de fuerza, de destreza mental, de agilidad, de agua. Son juegos muy extenuantes, muy cansados; les va a encantar al público, ya verán.”

Prueba exitosa

Para lo que fue la nueva temporada, “La Isla” cambió completamente su temática y la adaptó a nuevos desafíos, procurando conservar el atractivo para el público y de paso reinventarse.

La temporada, que llevó el nombre “Guerra de clases” buscó mejorar los elementos que le dieron fama al programa, aunque sin perder la fidelidad del público que había ganado. “Teníamos qué hacer algo distinto, y buscamos una temática que fuera incluyente en lugar de excluyente”.

Parte del atractivo que encontró el público fue la manera en que conformaron los equipos. “Nos quedó perfecto porque todos nos identificamos con algún sector, ya sea medio, bajo o alto; nos identificamos con ellos (participantes) y los agarramos como el equipo al que apoyamos, tal como si fuera futbol”, apunta Lukini.

¿Se acabó el reality?

Desde antes de que empezara esta edición de “La Isla”, circularon rumores de que sería la última. Con la aparición de “Hexatlón”, nuevo programa de Azteca 7 que tomará el horario de “La Isla”, todo parecía cantado. No obstante la audiencia ha respondido mejor que nunca. “Ha sido la temporada con más rating, no veo por qué cortarlo si tiene un público que responde, al contrario, se complementaría perfecto con ‘Hexatlón’”.

Cuestionado además sobre si será su última aparición en el show, Alejandro comenta que no lo sabe. “No sé a ciencia cierta si fue mi última temporada; no sé si siga o lo que sigue, me encantaría continuar; y si es así, en que me llamen, pero eso no lo puedo saber”.

Con la actuación en las venas

Alejandro asegura que se encuentra trabajando en nuevos proyectos, y después de más de seis años sin actuar, está ansioso por volver. Ya sea en el cine, o en series de televisión que podrían ser transmitidas en la plataforma de streaming; Netflix. “Es una posibilidad y ojalá que se pueda dar”, finalizó el conductor.