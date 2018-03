'La Forma del Agua' triunfa en los Oscar

Este domingo 4 de marzo se hizo historia en la 90 entrega de los Premios de la Academia. En la ceremonia conducida nuevamente por Jimmy Kimmel la igualdad se hizo presente durante toda la velada, pero no sólo eso, sino que se trató de la cuarta entrega consecutiva en la que un mexicano se alza con el premio a Mejor director. El tapatío Guillermo del Toro se alzó con esa estatuilla pero además recibió el reconocimiento a Mejor película por La Forma del Agua.

En la categoría competía con fuertes como 3 anuncios por un crimen, Llámame por tu nombre y Lady Bird, pero al final la fantasía triunfó. Además de estos dos premios, la película se llevó otros dos galardones, a Mejor banda sonora y diseño de producción, siendo así la máxima ganadora, seguida de Dunkerque del cineasta Christopher Nolan, que se llevó el reconocimiento a Mejor edición, edición de sonido y mezcla de sonido.

"Todo el que sueña con el poder de la fantasía para contar una historia sobre la realidad del mundo lo puede hacer"

Los encargados de dar a conocer a la Mejor película fueron nadie más y nadie menos que Warren Beatty y Faye Dunaway, las mismas personalidades que el año pasado presentaron a La La Land como ganadora, cuando la real triunfadora era Luz de luna. Por ello, al momento de recibir el Oscar, lo primero que hizo Guillermo del Toro fue tomar el sobre y asegurarse de que su película en realidad haya ganado.

Luego de ello, pronunció un discurso en el que resaltó que "todo el que sueña con el poder de la fantasía para contar una historia sobre la realidad del mundo lo puede hacer".

En la ceremonia también destacó el triunfo de Coco en las categorías de Mejor película animada y canción original, esta última categoría donde tenía como competencia fuerte a This is me de El Gran Showman y Mistery of Love de Call me by your name.

Quién también sorprendió en esta edición fue Roger Deakins, el cinefotógrafo que desde 1995 ha logrado 12 nominación y fue hasta esta treceava oportunidad que consiguió llevarse la estatuilla dorada por su trabajo en Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, lo mismo que Jordan Pelee, quien en su opera prima venció al experimentado Martin McDonagh y al mismo Guillermo del Toro y Vanessa Taylor en la categoría de Mejor guión original por su trabajo en ¡Huye!.

Checa a continuación la lista completa de ganadores de la 90 entrega de los Oscar.

Mejor película

The Shape of Water (La Forma del Agua)

Mejor director

Guillermo del Toro por The Shape of Water

Mejor actriz

Frances McDormand por Three billboards outside Ebbing, Missouri (3 anuncios por un crimen)

Mejor actor

Gary Oldman por Darkest Hour (Las horas más oscuras)

Mejor actriz de reparto

Allison Janney por I, Tonya (Yo, Tonya)

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell por Three billboards outside Ebbing, Missouri

Mejor guión original

Jordan Pelee por Get out (¡Huye!)

Mejor guión adaptado

James Ivory por Call me by your name (Llámame por tu nombre)

Mejor fotografía

Roger Deakins por Blade Runner 2049

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat por The Shape of Water

Mejor canción original

Remember me de Coco

Mejor película animada

Coco

Mejor cortometraje animado

Dear Basketball

Mejor película en lengua extranjera

Una mujer fantástica de Chile

Mejor cortometraje

The Silent Child

Mejor documental

Icarus

Mejor cortometraje documental

Heaven is a traffic jam on the 405

Mejor diseño de producción

The Shape of Water

Mejor maquillaje y peinado

Darkest Hour

Mejor diseño de vestuario

Phantom Thread (El Hilo Fantasma)

Mejor edición

Dunkirk (Dunkerque)

Mejores efectos especiales

Blade Runner 2049

Mejor edición de sonido

Dunkirk

Mejor mezcla de sonido

Dunkirk