La Fiesta de la Música tomará el Parque Agua Azul

La Fiesta de la Música se prepara para recibir a casi 10 mil personas con más de 12 horas de música en uno de los lugares más emblemáticos de Guadalajara como lo es el Parque Agua Azul el próximo sábado 2 de junio. Por lo anterior, el Ayuntamiento de Guadalajara (organizadora del festival desde el año 2001, bajo la iniciativa original de la Alianza Francesa en 1981 en su país de origen) ha preparado todo lo necesario para que sea un gran día musical.

Este evento dispondrá de cuatro escenarios en la que participarán 37 agrupaciones con propuestas emergentes de nuestra ciudad. Además, llegarán bandas provenientes de la Ciudad de México y Monterrey como invitados especiales, quienes desplegarán un festín de géneros como el pop, rock, ska, reggae, trova, folclórico, cumbia, jazz y hip-hop, entre otros.

Por otra parte, el público asistente podrá disfrutar de la zona de pic-nic, gastronomía, bazar de arte, artesanía y diseño, y un espacio para talleres infantiles.

Esta será la segunda ocasión que el Parque Agua Azul reciba la Fiesta de la Música, cuyas actividades iniciarán desde las 11 horas, con entrada libre. A continuación, el itinerario oficial del evento:

Presentaciones

• Escenario Concha Acústica (De 18:00 a 23:45 horas). Los Siriguayos (18:15 h), Cabrito Vudú (19:00 h), Hop Hop Diablo Funk (19:45 h), NTLV (20:30 h), Guadaloops (21:15 h), Tropikal Forever (22:30 h).

• Escenario Mariposario (De 11 a 17:45 horas). Realm (11 h), Cherry and the Floks (11:45 h), The All (12:30 h), Smoke Rings Quartet (13:15 h), X-Cantina (14:00 h), Cellula (14:45 h), Incomparable Sonora Mas Kandela (15:30 h), Sangre Nueva indestructible (16:15 h), La Siniestra (17:00 h), Suena Disco (17:45 h).

• Escenario Agua Azul (de 11:00 a 17:45 horas). Los Jacks (11 h), Los Roads (11:45 h), Frenesí Trío(12:30 h), Polyphonic (13:15 h), The Walker (14:00 h), Vilis (14:45 h), Salazar (15:30 h), Neptuna (16:15 h), Adrián Alburez (17:00 h), Paco Padilla y su grupo (17:45 h).

• Escenario Parque Infantil (de 11 a 13:15 horas). Emilio Animal es (11:00 h), Ensamble Silent (11:45 h), Lado Divertido (12:30 h), Talleres infantiles (de 11 a 14:30 horas). Elaboración de instrumentos musicales, “El mundo es un escenario” con Circo Dragón, Taller de percusiones y ritmo.

• Escenario Parque (de 13:15 a 17:45 horas). Sauced (13:15 h), Mono Zen (14:00 h), Loborama (14:45 h), Blodfield (15:30 h), Petit Fleur (16:15 h), Itaca (17:00 h), León Marín y Asociados (17:45 h).