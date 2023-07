El presentador y comediante, Paul Stanley, se convirtió el domingo pasado en el quinto eliminado del reality más popular del país en estos momentos, “La Casa de los Famosos México”. Al respecto cuenta sus impresiones de ser parte de este show y cuál es el futuro que le ve al Team Cielo. Destaca que de momento se ha ido adaptando a la realidad, “sobre todo a los horarios de dormir, esto me ha costado mucho trabajo”.

Resalta que aunque salió del programa, volvió a tener otro encierro en el hotel para las actividades de prensa que tiene que hacer, “así que prácticamente llevo poco tiempo libre, pero asimilando mucho cosas, el éxito del programa, los buenos y los malos mensajes, de todo un poco, pero todo bien”. Paul agradece a toda la gente que está enganchada con el reality, “uno encerrado no se espera todo el éxito que es ‘La Casa de los Famosos México’, pero creo que salí en un muy buen momento y estoy feliz por haber formado parte de este proyecto”.

Sobre lo que fue lo más complicado de su estancia en la casa, fue el haber trabajado consigo mismo, “en no explotar, en ser empático y llevarte bien con todos”. De hecho, en el programa Paul era como un catalizador, todos acudían a él para desahogarse y pasarla bien, se convirtió en un amigo incondicional. “Mi intención fue siempre jugar, podría decirse que como el comodín del Cielo y del Infierno, porque me llevo bien con todos. Y cuando no me gustó el estilo de juego de alguien, pues lo dije y también por eso me arriesgué y salí, pero bueno, fue una gran experiencia, todo se queda en la casa y la vida sigue”.

Paul tuvo un papel fundamental en la casa porque fue quien se encargó de cocinar y llevar un control de los alimentos para que a nadie le faltaran, ahora que se fue, reina el caos en este espacio. Para el comediante es una gran pasión cocinar. “Fue algo difícil porque había pocas cosas, sino teníamos todo el recurso para la semana, pues nos limitábamos en proteínas y carbohidratos, así que eso fue un reto muy grande. Pero siempre me ha gustado la cocina, mi sueño había sido ser chef. Entonces, gracias a Dios hoy tengo cuatro restaurantes, tres de birria y uno de comida italiana, obviamente pensando en crecer cada día más, y bueno eso me ayudó a que se me facilitara la estadía en la casa, cocinándoles y estar inventando para que les gustara mi sazón”.

Sobre quién va a asumir esas tareas, resalta que no sabe, “yo le dije a Jorge que no se metiera a la cocina porque todos le iban a ver la cara de wey, se iban a aprovechar, porque muchos no lavan y dejan todo el relajo, es un tema bien difícil controlar los alimentos, que se metan y agarren cosas, porque vamos medidos por semana, pero como lo vi al ‘George’ batallando con un pollo, dije…. ‘no, esto va a estar cañón”.

No se engancha con el hate de las redes sociales

Aunque Paul es un personaje muy querido, también expresa que ha recibido mensajes mala onda, pero no se engancha, incluso le han dicho que es protegido de su televisora. “He vivido los dos lados, desde ‘el mucho amor’ y ‘por qué te fuiste’, hasta las groserías… hay mucha pasión ahí. Estoy asimilándolo, viviéndolo, no me engancho y disfrutando también esta parte de lo que fue este proyecto, además de valorar lo que tengo aquí afuera”.

Además, resalta que ya tiene muchos años de experiencia para resolver cuando enfrenta comentarios malintencionados, “no suelen tirarme mucho, sobre todo es más cuando se acerca la fecha luctuosa de mi papá y hay mucha gente loca que pone cada cosa, ya lo tengo bien visualizado, pero ahora que salí de la casa y vi el éxito que es y que el hate está muy cañón, pues no me engancho, sé quién soy, sé dónde vengo, sé que hice un buen trabajo y ya, la vida la sigue”.

¿Qué futuro le queda al Team Cielo?

Paul ve muy difícil el panorama para el equipo Cielo con tres integrantes solamente cuando el equipo Infierno está intacto. “Veo difícil el panorama de poder librarla porque ya son tres, además ganó Emilio la carta donde puede dar tres y dos puntos por persona. Entonces, lo veo difícil”. Pero no descarta en que tal vez este domingo ya salga por primera vez alguien del Infierno, “podría ser, nada está escrito. Pero la verdad es que todos lo han hecho bien, a su manera, a su estilo y eso es parte de este éxito”.

Wendy, un gran descubrimiento

Para Paul, Wendy Guevara es un gran catalizador de energía y de buen humor para todos dentro de la casa, “eso hacía que nos uniéramos. Y es un gran ser humano, no tengo duda de eso, y sé que el día de mañana que salga ganadora, va a ser una buena amiga”. Finalmente, confiesa que con la mayoría se llevará buenos amigos dentro de la casa, “cuando salí, estaba muy ‘paniqueado’, no sabía qué onda, lamentablemente se vuelve una carnicería a veces y te ponen videos y te sacan de tus casillas en ese momento, que es lo que menos esperas, uno tiene que ser muy inteligente para no engancharse y no pelearse, lo que hice fue defenderme y ahora lo que toca es aceptar el juego como era y entenderlo”. Eso sí, no repetiría una experiencia similar después de “La Casa de los Famosos México”. Sus favoritas para la final son Wendy y Barby.

MF