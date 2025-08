Durante una reciente transmisión de La Casa de los Famosos México 2025, el conductor y comediante Facundo sorprendió al público al confirmar que está comprometido con Delia García, su pareja desde hace casi una década. El anuncio generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron este nuevo paso en su vida personal.

¿Quién es Delia García, la futura esposa de Facundo?

Delia García nació en Ciudad de México el 31 de octubre de 1989, por lo que actualmente tiene 36 años. Ingresó al mundo del espectáculo cuando participó en el reality show La Isla, producido por TV Azteca, experiencia que la llevó a conocer al también conductor.

Además de su paso por la televisión, Delia cuenta con estudios en diseño de moda y textil, carrera que le permitió desarrollar una trayectoria profesional enfocada en la creatividad. Paralelamente, ha destacado como deportista, combinando esta faceta con su trabajo en medios. Hoy en día, es parte del equipo de conducción del programa radial “Ya Párate” de Los 40 Principales, y tiene una presencia activa en redes sociales.

Así inició la relación entre Facundo y Delia

El primer encuentro entre ambos se dio durante las grabaciones del programa La Isla en su edición de 2017. En ese entonces, Facundo atravesaba una etapa emocional compleja, ya que habían pasado menos de diez meses desde su divorcio con su exesposa.

Durante los primeros meses, la pareja se tomó el tiempo necesario para definir sus sentimientos y objetivos. Pasaron cerca de siete meses antes de consolidar su relación, ya que Facundo confesó sentirse inseguro y con miedo de repetir errores del pasado. En una de las conversaciones dentro de La Casa de los Famosos México, relató uno de los momentos más incómodos al principio de su noviazgo:

“La primera vez del acto no pude, me gustaba tanto que... ya estaba todo y no pude. Estás tan comprometido de hacer una buena chamba que no pude, tuve que inventar que había tomado de más y luego ya le confesé la verdad”.

Con el tiempo, el vínculo entre ambos se fortaleció, y tras ocho años de relación, Facundo decidió dar el siguiente paso y comprometerse con Delia.

La familia de Facundo: sus hijos y su exesposa

Antes de iniciar su relación con Delia, Facundo mantuvo una relación de 15 años con Esmeralda Palacios, empresaria y también figura de los medios. Contrajeron matrimonio y estuvieron casados durante 12 años, hasta que en 2016 anunciaron su separación.

De esa unión nacieron tres hijos:

Valentina, de 22 años

Mila, de 20 años

Lorenzo, quien actualmente tiene 16 años

El compromiso entre Facundo y Delia marca un nuevo capítulo en la vida del conductor, quien ha compartido con el público cómo ha sanado emocionalmente y consolidado una nueva etapa sentimental junto a la mujer que lo ha acompañado durante casi una década.

