Lilo & Stitch live action ya tiene fecha para su estreno en Disney Plus

Luego del increíble éxito que logró en taquillas, el dúo más icónico de la galaxia, “Lilo y Stitch”, llega a la plataforma de streaming Disney+, y aquí te presentamos todos los detalles de su estreno.

A tan solo unos meses de su lanzamiento en cines, el live action de una de las películas favoritas de los fans de Disney llegará directo a tu casa para sumergirte en esta mágica y divertida aventura fuera de este mundo.

Te puede interesar: Cinemex se luce este jueves 7 de agosto con dos estrenos

Tras convertirse en el primer filme de Hollywood en superar los mil millones de dólares en taquilla en lo que va del año , Disney ha apostado por su lanzamiento en streaming.

Siguiendo la misma historia del clásico animado, pero con algunos giros y licencias creativas al estilo Disney, la nueva versión de “Lilo y Stitch” estará disponible el próximo miércoles 3 de septiembre en el catálogo de Disney+.

Así que ahora, todos los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar de este maravilloso relato de amor, caos y, por supuesto, familia.

Con una duración de 1 hora con 48 minutos y una calificación de 4.1 estrellas según la crítica, esta cinta causó una revolución frenética que encantó tanto a nuevas generaciones como a quienes crecieron con la versión original.

Gracias a la excelente recepción del público, Disney ya confirmó una secuela. Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama ni la fecha de estreno, se sabe que el equipo de producción ya está trabajando en ella.

Así que, si quieres estar listo para la próxima película, no te pierdas “Lilo y Stitch” solo en Disney+.

Planes de suscripción a Disney+:

Estándar: $219 pesos mensuales o $1,839 pesos anuales

Premium: $299 pesos mensuales o $2,509 pesos anuales

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP