Este 9 de agosto seremos testigos de una poderosa Luna Llena en el signo de Acuario, este evento marca la culminación de una primera etapa de transformación colectiva, especialmente influenciada por Plutón, que también transita por Acuario.

Mika Vidente explica que la energía de esta luna nos invita a reflexionar sobre los momentos en los que nos hemos rebelado, cuestionado las reglas o decidido actuar con autenticidad.

De acuerdo con Mika Vidente, la Luna Llena en Acuario impulsa a mirar hacia el futuro, cuestionar lo establecido y abrirnos a nuevas formas de organización social, es posible que veamos movimientos sociales, nuevas ideas, o incluso tensiones con figuras de autoridad.

Lo más importante: esta luna te invita a celebrar tu originalidad, tu capacidad de romper moldes y tu visión de una sociedad más libre, equitativa y moderna.

Aries

Esta Luna Llena en Acuario puede marcar un cambio significativo en tu economía. Es un buen momento para atreverte a ver tus proyectos, productos o servicios desde una perspectiva diferente. Si has estado invirtiendo en ideas nuevas o en plataformas digitales, podrías comenzar a ver resultados positivos. Además, podrías notar una transformación en tu círculo de amistades: personas nuevas llegan y otras se alejan. Tu capacidad de adaptación será clave para prosperar.

Tauro

Aunque a veces te cuesta reconocer cuánto has cambiado, esta luna evidencia tu evolución. Has aprendido a ser más flexible y estás encontrando un buen balance entre lo que amas hacer y lo que te genera estabilidad económica. La clave está en seguir explorando herramientas tecnológicas y formas innovadoras de desarrollarte profesionalmente. Se abre una etapa de equilibrio y crecimiento para ti.

Géminis

La Luna Llena marca una despedida emocional. Dejas atrás distracciones o vínculos que te alejaban de tus verdaderos deseos. Ahora, tus emociones y tus ideales se alinean, dándote la motivación necesaria para cumplir tus sueños. Estás entrando en una fase de madurez emocional donde los proyectos que nazcan desde el corazón tendrán un gran potencial de realización.

Cáncer

La energía de esta luna te trae renovación, esperanza y suerte. Es posible que muchos de tus deseos comiencen a manifestarse, pero deberás tener paciencia, ya que todo lo nuevo requerirá tiempo y dedicación. Tu energía estará muy elevada, y podrías vivir un crecimiento espiritual importante. Este es tu momento para brillar y atraer lo que mereces. No lo desaproveches.

Leo

La Luna Llena en oposición a tu signo puede generar incomodidad y muchas distracciones. Aunque sientes la necesidad de hacer mil cosas a la vez, es importante enfocarte y priorizar. Esta luna te otorga el coraje para enfrentar retos, pero también podrías sentirte provocada por personas que desafían tu autoridad. No tomes nada personal y suelta lo que ya no fluye. Es tiempo de dejar ir.

Virgo

Has estado haciendo un gran esfuerzo y se nota, pero esta luna te recuerda que no tienes que hacerlo todo tú sola. Si estás cargando con demasiadas responsabilidades, es momento de soltar lo que no te corresponde. Termina lo que ya no te aporta y descansa. Si no pones límites, podrías llegar al agotamiento. Esta es una invitación clara a cuidar tu salud física y emocional.

Libra

Esta luna llena despierta en ti una nueva pasión. Es el inicio de un ciclo creativo que te impulsa a reconectar con tus intereses personales y profesionales. Aunque el entorno te exija rapidez, recuerda que tus procesos internos toman su tiempo. Solo no dejes que la inspiración se apague. Esta energía puede encender de nuevo tu motivación y abrir caminos laborales importantes.

Escorpio

Lo que diste a otros con generosidad está por regresar multiplicado. Esta luna activa un ciclo de reconocimiento por tu apoyo, especialmente en temas laborales o económicos. Nuevas oportunidades y recompensas llegan a ti. Además, es un buen momento para valorar tus vínculos: quienes han estado contigo de forma recíproca se fortalecerán aún más.

Sagitario

Un milagro podría estar en camino. Esta luna llena revitaliza tu confianza, autoestima y poder personal. Lo que pensabas perdido, podría regresar. Tu influencia crece y podrías asumir una posición de liderazgo inesperada. Aprovecha este impulso cósmico para reconectar con tu brillo interior y con tus metas más grandes. Todo puede cambiar para bien.

Capricornio

Esta lunación te invita a reflexionar sobre la seguridad y el control. Has aprendido que no puedes aferrarte a lo estable cuando todo cambia tan rápido. Sin embargo, también estás desarrollando una nueva relación con tu dinero, tus ideas y tu forma de comunicarte. Mostrarte más abierta y auténtica fortalecerá tus conexiones, incluso si estás vendiendo un producto o servicio. Confía en tu estrategia: va por buen camino.

Acuario

Esta luna ocurre en tu signo, y eso puede encender tu mente de forma intensa. Estás llena de ideas, ganas de expresarte y de compartir tus pensamientos. Sin embargo, debes tener cuidado con lo que dices: Mercurio retrógrado puede provocar malentendidos. No permitas que la mente apague tus emociones. Usa tu voz para construir, no para dividir. Elige tus batallas y mide tus palabras.

Piscis

Estás atravesando un momento de mucho impulso y creatividad. Esta luna te anima a actuar con más valentía, a explorar nuevas ideas y a confiar en lo que ya aprendiste. No se trata solo de atreverte, sino de organizarte para que tus acciones sean sostenibles. Tu intuición está muy afinada y puedes iniciar algo importante si canalizas bien tu energía.

Con información de Mika Vidente.

