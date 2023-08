Ya falta poco para que se concluya la gran aventura de la primera temporada de “La casa de los famosos México” de lo cual parte este viernes, cuando se dé a conocer quién será el quinto finalista, y el próximo domingo 13 de agosto se sabrá quién es el ganador de esos 4 millones de pesos. ¿Será Wendy, Nicola, Poncho, Sergio o Emilio?

Por otro lado, los cinco finalistas de esta temporada son los que te presentaremos a continuación:

Nicola Porcella

El peruano fue el primero en lograr conseguir el pase dorado para la final, luego del reto de las cajas de regalo realizado la semana pasada.

Sin embargo, hasta el momento era el único que podía estar tranquilo y disfrutar de su estancia dentro de la casa. Agregar también que se le ha visto muy cercano a Wendy, donde demasiados fans han dicho que se trata de un romance.

"Nicola Porcella es un luchador, una persona divertida, buena, que siempre va a querer ayudar al prójimo, pero en el momento en que esa persona falle, nunca lo va a perdonar; tengo una relación larga hasta el día de hoy, soltero hasta nuevo aviso, no sé hasta cuándo. Voy abierto a todo", dijo Nicola, quien indicó gustarle mucho la fiesta.

Emilio Osorio

Luego de no recibir puntos positivos por parte de sus contrincantes, Emilio fue el siguiente finalista. Por otro lado, el joven ha mostrado ser transparente y fiel a su equipo “team infierno”.

Entre las actividades chistosas en las que se le ha visto participando, han sido como vestirse de mujer, correr sin ropa y vivir un momento inolvidable cuando lo visitó su padre el productor Juan Osorio.

"Yo las verdades las digo de frente y si alguien se lo toma personal, personalmente lo siento mucho, estoy acostumbrado a que las cámaras me sigan, así que esto no es nada nuevo para mí", expresó Osorio antes de entrar.

Sergio Mayer

Mismo caso que Emilio, llegó a la final por no quedar nominado, aunque se le vio molesto por que su equipo no votó contra él.

A lo largo del programa se ha mostrado como un líder del equipo infierno y ha sabido ser estratega e incluso él ha admitido que ha sido rudo contra sus compañeros, pero no es personal, finalmente, lo más emotivo fue cuando en la casa, su nieta Mila le llegó de sorpresa.

"El hecho de que estemos aquí es una conspiración en la que vamos a vivir ciertas cosas, en lo personal vengo a competir contra mí mismo, no vengo a hacer amigos", fueron las palabras que dijo el exGaribaldi al llegar, quien hace varios años estuvo en el "Big Brother VIP".

Poncho de Nigris

El suertudo, pues fue el primer salvado en la pasada gala de eliminación. Poncho igual que Mayer, otro líder que siempre ha mostrado su alegría en el programa.

Aunque en la gala de inicio él tuvo la mala suerte de haber quedado nominado, a través de una votación flash que se hizo en una dinámica con los espectadores, sin embargo al poco rato fue salvado.

Decidió entrar al programa porque una semana antes el famoso fue eliminado de MasterChef Celebrity.

"Tuve que estar allá unos programas, pero ya les hice un huevo a la sal para poder salir porque en la cocina soy bueno, pero no como esto, yo nací en Big Brother, ahora La casa de los famosos, tengo muchas posibilidades de ganar, sería mi tercer encierro, la tercera es la vencida", expresó.

Wendy Guevara

Wendy Guevara la favorita del público de todas las generaciones y edades, ella se ha mostrado ser una chica alegre y que sabe jugar y perder en un juego.

Tras su fama por el canal de youtube de “Las perdidas” y del apoyo del público siempre ha mantenido una actitud despreocupada, sin llegar a la prepotencia, a diferencia de otros de sus compañeros. Por último, los momentos más emotivos fueron cuando entró a saludar a su amigo Marlon y cuando por medio de fotografías recordó su vida antes de llegar a la fama.

"Me alegra estar aquí y obvio querían rating bebés y yo soy la del momento, si me buscas, no sólo me encuentras, simplemente te acabo y soporta", fue lo que expresó Wendy antes de entrar.

