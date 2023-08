Continúan las sorpresas al interior de “La Casa de los Famosos México” previo a la gran final este domingo donde se conocerá quién será el ganador o la ganadora de los cuatro millones de pesos. Y es que ayer sábado 12 de agosto que Wendy Guevara del Tean Infierno celebró 30 años de edad, la influencer tuvo una visita sorpresa muy importante: A Manuel Turizo.

Que el colombiano haya estado en la casa, tiene un significado muy importante para Wendy, ya que ella ha manifestado continuamente que le gusta el cantante y es admiradora de su música, de hecho hay un reel que compartió Turizo en sus redes donde Wendy expresa TODO lo que le haría sin censura, si lo viera. Esto hizo que el cantante la tuviera en el radar tras el boom que ha sido su participación en el reality de Televisa.

Así que ayer, con su hermano Julián y un par de músicos, Turizo le ofreció a Wendy y sus tres compañeros: Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, un show case acústico. Manuel sonrojó a Wendy y le dijo a Nicola que ya había llegado su tormento, luego de que en la casa más famosa de México, tanto él como Wendy han jugado a que tienen una relación más allá que la de amigos.

Wendy se sintió apenada de que Turizo haya visto el video tan sugerente que ella publicó sobre él, pero si no fuera por esto, él no hubiera sabido quién era ella y por ende el público se hubiera perdido de ver este encuentro televisivo. Durante la velada, Turizo bailó con ella y le obsequió un par de gafas de Sol a Wendy de su reciente colección, pero también la sorprendió con un beso, le pidió que cerrara los ojos y puso su mano en la boca de Wendy para después darle un beso, acción que puso por demás nerviosa a la generadora de contenido.

Al final, Wendy agradeció públicamente al cantante por haber visitado la casa y darle estos regalos en su cumpleaños. “Hermanas, el mejor cumpleaños es que vino Manuel Turizo a La Casa de los Famosos a cantarnos, me felicitó por mi cumple y me regaló sus lentes con firma y todo. Está bien hermoso. Ni saben mamonas, voy a andar bien prepotente. Pero de verdad, gracias Manuel Turizo por haber venido, me puse súper nerviosa, disfruté tanto de esas canciones que no quería pararme a bailar, ni gritar, quería disfrutar y lo hice bastante, fue espectacular, la verdad. Es un gran artista y tiene una voz divina, es súper sencillo”.

Previo a la visita de Turizo, la producción sorprendió a Wendy con un vestido de quince años, un gran pastel rosa con sus frases icónicas y una piñata de su figura para que festejara y se divirtiera a lo grande con sus compañeros.

FS