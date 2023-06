"La casa de los famosos" llegó a su tercera semana al aire y por consecuencia a la tercera eliminación donde Ferka fue la tercer celebridad en abandonar la casa.

La polémica que rodea tanto al programa como a sus participantes cada vez se hace más fuerte y varios televidentes ya han comenzado con algunos rumores sobre el reality, entre ellos, el que indicaría que el concurso está arreglado.

En redes sociales, varios seguidores comienzan a especular sobre anomalías dentro del reality, hace unos días los usuarios señalaron a Galilea Montijo de estar involucrada en un presunto fraude, esto luego de que, en la gala del pasado miércoles 21 de junio, supuestamente, intercambió información a través de un "lenguaje de señas".

La teoría salió a relucir en redes sociales, después de que los usuarios se percataron que, al momento de hacer un enlace en vivo, Montijo realizó un movimiento con la mano que posteriormente repitió Paul Stanley.

TAMBIÉN LEE: Sergio Mayer se lanza contra Ferka, y las redes enloquecen

Sin embargo, la controversia no queda ahí pues ha comenzado a circular vía Twitter una lista con el posible orden en el que los participantes abandonarían la emisión, y hasta se revela el nombre de la celebridad que resultará ganadora.

La eliminación de Ferka aumentó las sospechas de que el programa es arreglado ya que lo curioso de su salida es que coincide a la perfección con dicho listado que apareció varias horas antes de que iniciara la gala de expulsión.

Según la información que ha trascendido, la próxima en dejar el reality será la cubana Raquel Bigorra y le seguirán: Jorge Losa (como quinto eliminado), "La Barby" Juárez (sexta), Apio Quijano (como séptimo eliminado) y Nicola Porcella.

¿Quién es el ganador de "La Casa de los famosos"?

Desde el inicio del programa, una de las figuras que mayor relevancia ha cobrado es la influencer, Wendy Guevara; incluso, se ha convertido en la favorita del público para coronarse como la gran ganadora. Pero de acuerdo con la lista esto no sucederá, ya que tras la salida de Porcella, la también youtuber tomará la decisión de abandonar la casa voluntariamente, ocupando así el lugar de la octava eliminada.

Detrás de Wendy, el último eliminado sería Emilio Osorio, por lo que Paul Stanley, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Bárbara Torres se convertirán en los finalistas de esta primera temporada en México.

De acuerdo con la filtración en redes sociales, el campeón de "La Casa de los Famosos" y ganador de los 4 millones de pesos sería el conductor e influencer regiomontano Poncho de Nigris, mientras que el segundo y tercer lugar lo ocuparían Sergio Mayer y Bárbara Torres, respectivamente.

QUIZÁ TE INTERESE: Con lesión, Anahí se mantiene positiva para volver a los escenarios

Cabe destacar que esta información no es oficial, los nominados y los expulsados se conocerán cada semana, el listado ya ha dividido opiniones pues los fans del reality consideran que el día que salga Wendy, el programa perdería gran parte de su rating:

"Ojalá que no sea así, Wendy merece ganar gracias a ella hay audiencia", "Hasta el séptimo eliminado me parece bien ,lo demás no", "Haré captura de pantalla y veré si es cierto", "Si se va Wendy adiós a su programa, ella es la del rating", "Vamos a guardar esto, por si acaso", "Ni poncho y menos el Sergio merecen ganar", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Se filtra lista de eliminados de La Casa de Los Famosos México pic.twitter.com/pAGbA36Fxy — Lo + viral (@VideosVirales69) June 26, 2023

YC