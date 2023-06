Durante los ensayos y afinación de detalles para "Soy REBELDE Tour", Anahí fue llevada de emergencias a un hospital, luego de que parte del material del molde de un auricular -que su equipo estaba personificando para la cantante- se quedara dentro de su oído.

El día del incidente, la cantante, acompañada de su doctor, compartió a través de historias de Instagram que el daño fue en su tímpano y que su oído quedó en "carne viva", luego de que este fuera perforado por el auricular.

Explicó a sus seguidores que la herida no sucedió cuando el material de los auriculares (o in ears) se rompió y quedó atrapado dentro de su oído, sino luego de que trataran de extraerlo, pues fue sustraído sin el cuidado que era necesario para no lastimar al tímpano de la cantante, una de las membranas más delicadas del cuerpo humano.

Y aunque la lesión se trató de una rotura del tímpano, que conecta la parte externa y media del odio, Anahí no ha dejado de mostrar una actitud positiva ante su diagnóstico, todavía este fin de semana, su doctor expresó que la herida seguía "fresca", debido a que la piel del conducto estaba muy lastimada, por lo que a sus seguidores les que la cantante no se integre en tiempo y forma a las primeras fechas que RBD ofrecerá.

Tal parece que ni la grave lesión que Anahí sufrió en el tímpano puede detener a la cantante mexicana, pues luego de que compartiera el breve video donde su doctor la está revisando, cuenta que tiene la esperanza de que todo salga bien pues habló del gran entusiasmo que la causa volver a los escenarios a lado de RBD en al gira del reencuentro que están a punto de emprender, a 15 años de que ofrecieran un concierto por última vez.

"Yo sé que todo va a estar bien, le voy a echar todas las ganas para estar al 100 por ciento en ese tour que espero con ansias", dijo Anahí para calmar el desasosiego de todas y todos los seguidores que le han escrito preguntándole qué pasará con su estancia en el tour.

El Paso, Texas, será la primera ciudad que RBD visitará y con la que inaugurará su gira. Esta fecha está programada para el viernes 25 de agosto, por lo que restan tan sólo dos meses para que la cantante siga rehabilitándose, sin embargo, ni Anahí ni los otros integrantes de la agrupación han querido hablar de la posibilidad de que la intérprete no se presente en las primeras fechas o, en su defecto, reprogramen los conciertos.

Por lo pronto, Anahí sigue compartiendo fotografías en su Instagram en la que demuestra que, con todo y lesión, sigue poniéndose en forma y ejercitándose, una de las actividades que realiza como parte de su rutina diaria desde hace años.

