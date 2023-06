El pasado domingo, la actriz María Fernanda Quiroz, mejor conocida como “Ferka”, se convirtió en la tercera expulsada de “La Casa de los Famosos México”, reality show que desde su estreno ha sido un éxito en la televisión nacional. Al respecto, ella, una de las líderes del #TeamCielo, habla con EL INFORMADOR sobre esta revolución que causó su estadía en la casa donde rivalizó con Sergio Mayer, pero también donde comenzó a florecer una relación sentimental con Jorge Losa.

“(Siento) agradecimiento porque el foco está aquí conmigo y eso me encanta; estoy feliz de ser parte de ‘La Casa de los Famosos’”, expresa Ferka en relación a su participación en el programa que ha sido demasiado polémica, colocándose en las tendencias principales de las redes sociales.

“La producción y Televisa han hecho este proyecto increíble, el cual por sí solo tiene toda la magia para que veamos a nuestros actores, artistas y personalidades favoritas 24/7. El juego per se es ya divertido, estratégico y pesado. Ahora que salí, yo no tenía idea del fenómeno y el boom que es, y qué fregón ser parte de un proyecto así que la gente está disfrutando donde se engancha, que si aman, que si odian… Y pues yo que me dedico al entretenimiento, de eso va”.

Ferka se toma con la mejor actitud los comentarios que el público pueda hacer sobre su participación en este juego. “Esta parte la trabajo con amor y la recibo muy bien, si la recibiera peleando esto jamás acabaría. Entiendo que mucha gente esté en descontento o que tenga este hate como le llaman en redes, pero pues ni los conozco”.

Pero así como hay gente que puede tener comentarios negativos, también hay quienes la apoyaron mucho durante su estadía en la casa. “Eso es lo más bonito, porque si cuento la otra cara de la moneda, es maravilloso con la gente que me ha seguido durante mi carrera, o que es nueva pero que se enganchó y que aman, pues son intensos igual que yo. Entonces, eso es profundamente bello y me siento muy orgullosa. Siempre hay dos caras de la moneda y yo le doy importancia a esta, que es con lo que yo me quedo y conecto también”.

En cuanto a cómo es ahora ver el reality como espectadora y ya no como participante, responde: “Es una locura, es rarísimo lo que pasa en tu realidad (dentro de la casa), está loquísimo el fenómeno”. Recuerda que estando en la casa, los primeros días a ella le costó trabajo adaptarse a la casa, confiesa que las primeras dos semanas le costó mucho trabajo dormir sin su bebé, “estoy muy apegada a mi hijo, pero por él entré, por seguir trabajando, pero todo se siente al máximo, imagínense estar todo el tiempo en una guerra psicológica, tienes que estar alerta, tienes que escuchar qué dicen de ti, pero tienes que saber en quién confiar y si están diciendo verdades o mentiras, pero tienes que nominar, pero no quieres pasar desapercibido…”.

Ferka resalta que siempre dejó claro en la casa y ahora lo refrenda con su salida, que siempre ha sido una leona y no una borrega. “Esa soy yo adentro y afuera, así es mi personalidad: genuina, auténtica, un poco rebelde, pero siempre con respeto. Y para mucha gente, este tipo de carácter es imponente”.

¿Cuál debería ser la estrategia del “Cielo”?

El equipo “Infierno” se ha puesto a la cabeza con las primeras tres expulsiones de tres mujeres del “Cielo”: Marie Claire, Sofía y ahora Ferka, quien expresa cuál debería ser ahora la estrategia de este equipo: “Se tienen que jalar a Apio 100%, creo que con el movimiento de estas nominaciones va a cambiar todo, no sé si Paul vaya a estar nominado pero puede estarlo junto con La Barby Juárez. Y puede ser que se pongan buzos con las nominaciones para el team “Infierno” y que ya por favor den un golpe, ¿o tengo que volver a entrar a poner orden? Ya no entiendo”.

En redes sociales justo se estaba especulando un regreso y que tal vez podría ser ella quien volviera, en ese sentido, le preguntamos si se atrevería a volver: “Claro que quiero seguir poniéndoles batalla, sino que chiste”, aunque de momento ella no sabe si esto vaya a ocurrir.

¿Qué hay del romance con Jorge?

Ferka resalta que al despedirse de Jorge, se habló de la relación que está surgiendo entre ambos. “Eso está ahí, todo está pendiente, lo voy a esperar y estamos listos para vernos aquí y poder tener lo que tengamos que tener en la vida real”. Sobre qué tan vulnerable se sintió de que la gente viera cómo se iba dando esta relación, confiesa que ella estuvo en una posición complicada, “porque yo vengo de una separación complicada, soy mamá soltera y todo lo que yo haga repercute hoy día en mi hijo. Y sí, soy mujer antes de ser mamá, pero también soy una mujer bastante inteligente y soy fuerte en no caer en ciertas provocaciones aunque uno tenga ganas. (Hay) que poner las prioridades en orden”.

¿A quiénes ve como aspirantes para llegar a la final?

Wendy Guevara

Emilio Osorio

Poncho de Nigris

Jorge Losa

MF