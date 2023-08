Esta noche el quinto finalista de “La Casa de los Famosos México”, Emilio Osorio, salió del reality show en medio de emociones encontradas tras 69 días de permanencia. El Team Infierno se coronó como el favorito del programa y hoy el segundo integrante de esta hermandad tuvo que salir, el primero fue Apio Quijano hace unas semanas. Galilea Montijo resaltó que hasta el momento van 26 millones de votos emitidos.

Emilio fue abrazado por sus compañeros y él celebró su permanencia en la casa. La Jefa, le dedicó un mensaje al decir que fue un gran jugador y siempre inquebrantable. "Gracias Emilio por llenar mi casa de energía y vitalidad en cada momento. Te deseo mucho éxito, te vas por la puerta grande, por la misma que ingresaste. A volar halcón".

Antes de la salida de Emilio hubo varias sorpresas durante el programa, por ejemplo, precisamente el ingreso de Apio Quijano, quien tuvo la oportunidad de convivir de nuevo con sus compañeros para tomarse la gran foto del recuerdo. También se conectó RBD vía remota para invitar al Team Infierno en diciembre próximo a su concierto del Estadio Azteca.

También hay que resaltar que el Team Infierno decidió repartirse los cuatro millones de pesos entre los últimos cuatro finalistas independientemente de quien resulte ganador, cada uno tendrá un millón de pesos, mientras que el hoy finalista recibirá por decisión unánime un viaje a Italia para dos personas.

“Es muy difícil que no te critiquen, es muy difícil hablar en esta industria y tratar de no regarla para que la gente se creyera mi carrera porque vengo de dos padres que ya la hicieron. ‘La Casa de los Famosos México’ me enseño que quiero hacerla y que quiero hacerla bien. A partir de hoy hay un cambio en mi carrera, a mucha gente no le va a gustar y nimoderrímo”.

CT