La presión y el encierro al que están sometidos los participantes de "La casa de los famosos México" ha comenzado cobrar factura, y es que, hace apenas unas horas y previo a la gala de eliminación de esta noche, Bárbara Torres sufrió un nuevo colapso emocional, al grado de que aseguró que ya quiere salir del reality, por lo que de nueva cuenta le pidió a sus compañeros que la nominen y al público que no vote por ella.

"No sabes las ganas que tengo de irme a mi casa "Apio", ojalá me nominen todos y la gente no me vote, no quiero ni un voto para que me dejen acá", dijo esta tarde entre lágrimas.

Por su parte, el integrante de Kabah le sugirió abandonar voluntariamente la competencia, y hablar con la producción para pedir su salida; sin embargo, la argentina se negó a hacerlo, pues asegura que debe respetar el contrato que firmó.

Este momento de drama se vivió luego de que la argentina tuviera otro fuerte enfrentamiento con Sergio Mayer, pues el exdiputado no quiso pactar con ella para la próxima nominación y hasta le advirtió que no tendría piedad.

"¿Ya estás lista para salir nominada la próxima semana?", le preguntó Sergio a Bárbara, a lo que ella respondió que si Mayer se salvaba de la expulsión cambiaría un poco su estrategia, incluso lo señaló como un mentiroso, mientras que él le agradeció por ponerle tanta atención.

La situación hizo que la tensión en la casa creciera, Torres indicó que ya no está dispuesta ha seguir siendo discriminada por parte el actor, mientras que Sergio aseguró que el que ha recibido las faltas de respeto ha sido él.

"Me está insultando, me ha dicho pendejo, me ha dicho viejo. (Yo) nunca le he faltado al respeto, pero hay algo que no me gusta, me dice (que soy) Che Guevara y esa persona representa algo que a mí no y me parece delicado, yo digo las cosas firmes. Nunca le he puesto sobrenombres, nunca le he faltado al respeto", dijo el actor.

Recordando los encontronazos que Bárbara tuvo en el pasado con Raquel Bigorra, en los que incluso habló de la hija de la cubana, Mayer aseguró que no permitirá que se metan con su familia, por lo que, si algún día, la comediante arremete en contra de su esposa o sus hijas la va a "poner en su lugar".

