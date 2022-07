La Academia: "Toñita" manda fuerte mensaje a Myriam Montemayor

La rivalidad entre las ex académicas, "Toñita" y Myriam Montemayor no para. En esta ocasión, la también conocida como "Negra de Oro" criticó y envió una fuerte amenaza a la ganadora de la primera generación de La Academia.

Como ya sabemos, en las últimas semanas, la cantante "Toñita" ha hablado en distintos espacios sobre su compañera de generación, y en una entrevista ofrecida a medios de comunicación, aseguró que: "el día que la vea me la voy a madrear".

"El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe. Porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala", comentó la ex académica.

Actualmente, Toñita, participa en el reality show del programa Hoy "Las Estrellas Bailan en Hoy", asegurando que había aceptado la invitación solo para demostrarle a Miryam que sí sabía bailar y que ella sí había estado en programas de concursos de baile.

La cantante también criticó el espectáculo que dio el domingo pasado su ex compañera, ya que estuvo como invitada en el concierto de La Academia.

"La acaban de ver el domingo, ¿bailó algo? no, no baila nada, nunca, siempre en los conciertos ella jamás fue de las que bailó, baila más Miguel Ángel, con eso les digo todo".

Al finalizar la entrevista, Toñita comentó que no tenía nada en contra de Miryam.

GC