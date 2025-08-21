Senses Co. es un dance studio y producción house. Además de ser un espacio de entrenamiento técnico y artístico, producen y gestionan eventos como videoclips de artistas, galas de danza y espectáculos en vivo.

Senses Co. nació de todo lo que alguna vez soñó Katia, quien estudió la Licenciatura en Danza y, después de muchos años entrenando, enseñando y creando, entendió que quería formar algo distinto: Un espacio real, intenso y profesional. Un estudio de alto rendimiento donde las bailarinas no solo se formen, sino que se transformen y aprendan a confiar en sus sentidos. Esto es más que danza: Es propósito, proceso e identidad. Es sentir.

Su lema es “Trust your senses”. Para ella, la danza es el sexto sentido, el que viene a complementarnos. En Senses Co. creen que la formación artística debe comenzar desde la raíz. Por eso, el entrenamiento se imparte desde los cuatro años, asegurando que las bailarinas desarrollen una base técnica y artística sólida que las acompañe a lo largo de su trayectoria. Su enfoque incluye ballet, jazz, acrobacia, contemporáneo y urbano, siempre con disciplina, pasión y un alto nivel técnico.

Lo más especial para ella es la conexión con mis alumnas: Ver cómo crecen, cómo desarrollan confianza en sí mismas y cómo encuentran felicidad bailando. Ese es el verdadero corazón de Senses.

¿Cuándo es la apertura?

“Nuestra apertura oficial será el 18 de septiembre de 2025 en Guadalajara, Jalisco, con actividades y clases especiales en las semanas previas”.

¿Desde hace cuánto tiempo tenías la inquietud?

“Desde muy pequeña. Comencé mis clases de danza en Monterrey y desde entonces supe que esto era lo que más me apasionaba. Con el tiempo, esa pasión se convirtió en un proyecto de vida. No sabía que lo crearía en este momento, pero los tiempos de Dios son perfectos y llegó antes de lo que imaginé, con el apoyo de mi familia”.

¿Practicas algún deporte o disciplina?

“Sí. Mi vida siempre ha estado ligada a la danza: he practicado jazz, tap, ballet, contemporáneo y acrobacia, complementando con pilates. Actualmente me dedico más a la enseñanza, producción, gestión y logística, pero durante mis años de entrenamiento llegaba a estudiar de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., con disciplina y alto rendimiento”.

¿Cómo ha sido tu experiencia en la danza, te apasiona?

“Comencé en Monterrey a los 3 años y después, en Monclova, continué mi formación profesional hasta llegar a Guadalajara, donde estudié la Licenciatura en Danza Contemporánea. Cuento con certificaciones del Royal Ballet, avales del INBA y un diplomado en Milán, Italia, en una de las escuelas más reconocidas de Europa. Ha sido un camino de aprendizaje constante, desde escenarios nacionales e internacionales hasta la creación de este espacio que refleja todo lo que amo de la danza”.

¿Qué tipo de clases se imparten?

•Ballet Technique

•Jazz Training

•Contemporáneo

•Acro Flow & Stretch

•Urbano & Street Jazz

•PBT (Progressing Ballet Technique)

•Master Classes con maestros invitados nacionales e internacionales

Su talento

En Senses Co., cada clase está dirigida por artistas con trayectoria nacional e internacional, combinando excelencia técnica con pasión por enseñar.

Ballet

•Keyla Meléndez: Bailarina cubana, principal del Ballet de Jalisco, certificada en Pilates.

•Ana Robles: Maestra del Ballet de Jalisco, ex integrante del Ballet de Monterrey y San Francisco Dance Theater; certificada en PBT y Kundalini Yoga.

•Emily Rodríguez: Egresada de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, certificada en Pilates; ex miembro de Freeman Dance Training.

Contemporáneo

•Jessi Mora: Licenciada en Artes Escénicas; experiencia docente y gira con Kenia OS.

•Jacqueline Montiel: Egresada de Master Ballet Academy; solista premiada en YAGP AZ; giras en EE. UU. y México; trabajos con Ethan y comerciales.

Pre Ballet y PBT

•Valeria Jiménez: Especialista en docencia infantil (Royal Academy of Dance, Londres), experiencia internacional y estudiante de PBT.

Jazz

•Pepe Muñoz (Training): Director y coreógrafo de KLEXOS Company; premios internacionales; ha trabajado con Kenia OS, Christian Nodal y más.

•Emmanuel Torres (Lírico): Solista premiado en Italia, Colombia, Países Bajos y México; finalista de “Aquí se baila” (Chile).

•Corina Parra: Bailarina y coreógrafa; “Dancer del Año” en COP; representante de México en ICU y Worlds (Orlando, Florida); colaboraciones con Christian Nodal, Kenia OS, La Factoría y más.

•Pau Graciano (Street Jazz): Ha trabajado con Juan Magan, Kenia OS, Tito PP; actualmente en gira con Alejandro Fernández.

Urbano

•Tabatha Iñiguez: Bailarina en giras de Gera MX; colaboraciones con Ckovi, Nanpa Básico y Alemán.

•Astrid Padilla: Ha trabajado con Kenia OS, Gera MX; creadora de Essence y Beginners Intensive.

•Paulina Montes de Oca: Bailarina en giras de Alejandro Fernández, Kenia OS y Tito PP.

•Jacqueline Montiel: Participación también en urbano con experiencia internacional.

¿Va dirigido a algún tipo de público?

“Principalmente a niñas desde los 4 años -porque creemos en el entrenamiento desde la raíz-, adolescentes y jóvenes adultos que buscan entrenamiento de alto nivel. También es un espacio para cualquier persona que quiera encontrar en la danza un camino de desarrollo personal”.

¿Cuáles son tus expectativas en Guadalajara?

“Ser una referencia en formación profesional en danza y en producción escénica, impulsando talentos locales hacia competencias, producciones y escenarios internacionales, y construyendo una comunidad que viva la danza con pasión y disciplina”.

¿Cuánto tiempo te llevó realizar este proyecto?

“Desde que surgió la idea hasta verlo materializado ha sido un proceso rápido, pero muy intenso. Todo el verano estuvo dedicado a la planeación, el diseño y la formación del equipo, siempre con el corazón puesto en la excelencia”.

¿Tienen planeado hacer presentaciones?

“Sí. Tendremos presentaciones internas, participación en competencias nacionales e internacionales y, más adelante, galas abiertas al público”.

Nombre: Katia Guajardo Apud Profesión: Lic. En danza contemporánea. Directora, productora, gestora y coreógrafa de Senses Co. Edad: 29 años Redes sociales: Instagram @sensesco_ TikTok @sensesco_ D: Av. Montevideo 2984-7, segunda planta, Guadalajara, Jalisco H: Lunes a jueves de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. T: 33 1888 449

